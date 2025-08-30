لوكا غوادينينو ومهرجان فينيسيا... علاقة طويلة الأمد ونافذة لعرض أعماله

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 01:34 صباحاً - تعود علاقة المخرج العالمي لوكا غوادينينو Luca Guadagnino بمهرجان فينيسيا لأعوام طويلة، حيث مثَّل المهرجان لـ غوادينينو منصة لعرض أعماله، ونافذة يطل منها العالم على إبداعاته.

واليوم مع عرض أحدث أفلامه After the Hunt، يعود لوكا غوادينينو للمهرجان محملاً بمفاجأة هي الأولى من نوعها، حيث يشهد فيلمه انضمام جوليا روبرتس لمهرجان فينيسيا لأول مرة في مسيرتها الفنية، مقدماً دراما ذات بصمة فنية خاصة.

وفي الموضوع التالي، سنتعرف إلى علاقة غوادينينو بمهرجان فينيسيا، وكيف كانت مشاركاته السابقة بالمهرجان على مدار مشواره الفني.

البداية مع فيلم The Protagonists عام 1999

بدأت علاقة المخرج لوكا غوادينينو بمهرجان فينيسيا السينمائي عام 1999 في نسخته الـ56، بمشاركة فيلم الإثارة والجريمة الإيطالي The Protagonists الذي مثل تجربته الأولى في الإخراج، والذي شهد عرضه الأول بالمهرجان، وفاز بجائزة تنويه خاص.

الفيلم من تأليف وإخراج لوكا غوادانيينو، وهو من بطولة تيلدا سوينتون وفابريزيا ساكي، ويروي الفيلم قصة طاقم تصوير إيطالي في لندن يُعيد تمثيل جريمة قتل شيف مصري على يد شابين، كانا يبلغان من العمر 19 عاماً، عام 1994.

فيلم I Am Love عام 2009

رُشح الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2009 على جائزة Queer Lion، وتدور أحداثه حول إيما التي غادرت روسيا لتعيش مع زوجها في إيطاليا، فتصبح عضوة في عائلة صناعية وأماً لثلاثة أطفال، لكنها تشعر بعدم الرضا، في أحد الأيام، يُثير أنطونيو، وهو طاهٍ موهوب وصديق ابنها، مشاعرها... فهل ستستجيب؟

الفيلم من بطولة تيلدا سوينتون، فلافيو بارينتي، إدواردو جابرييليني، ومن إخراج لوكا غوادينينو.

فيلم A Bigger Splash عام 2015

عاد لوكا غوادينينو لمهرجان فينيسيا في نسخته الـ72 بفيلم A Bigger Splash، مع تيلدا سوينتون أيضاً، لينافس على جائزة الأسد الذهبي الذي فاز به، ويُعد هذا الفيلم الجزء الثاني من ثلاثية Desire، بعد فيلم I Am Love عام 2009، وفيلم Call Me by Your Name عام 2017.

الفيلم من بطولة تيلدا سوينتون، ماتياس شونارتس، رالف فاينز، داكوتا جونسون، وهو مُقتبس بشكلٍ فضفاض من فيلم La Piscine للمخرج جاك ديراي عام 1969، وسُمي تيمناً بلوحة ديفيد هوكني التي رسمها عام 1967.

تدور أحداثه حول ماريان لين، مغنية الروك العالمية الشهيرة، التي تقضي عطلتها مع حبيبها المخرج السينمائي بول دي سميدت في فيلا معزولة بجزيرة بانتيليريا الإيطالية الصغيرة، تتعافى لين من عملية جراحية، وقد فقدت صوتها، ولا تتواصل معه إلا بالإشارات والهمسات، أما بول، فيتعافى من نكسات صحية أخرى، لا يتحدث أي منهما الإيطالية، ويقطع زوار غير مدعوين أجواءهما معاً.

فيلم Suspiria عام 2018

تم عرض الفيلم في النسخة الـ75 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2015، وتدور أحداثه حول شابة أمريكية تُدعى سوزي تسافر إلى شركة (ماركوس تانز) المرموقة لرقص الباليه في (برلين) عام 1977. وبمجرد وصولها كواحدة من أعضاء الشركة، تختفي زميلتها في ظروفٍ غامضة، ثم تعقد سوزي صداقة مع راقصة أخرى تُدعى (سارة)، والتي تشاركها شكوكها بأن عاملات الشركة، بل والشركة نفسها قد تكون مأوى لسر مظلم رهيب.

الفيلم من بطولة كلوي جريس موريتز، تيلدا سوينتون، داكوتا جونسون، أنجيلا فينكلير، فاندا كابريولو ميا، ومن إخراج لوكا غوادينينو.

فيلم Bones and All عام 2022

شارك غوادينينو في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي التاسع والسبعين بفيلم الرعب الرومانسي Bones and All -الذي تدور أحداثه في أواخر ثمانينيات القرن الماضي- حيث كان العرض الأول له عالمياً، وفاز بجائزة الأسد الفضي لأفضل إخراج، وجائزة مارسيلو ماستروياني لراس.

يشارك في بطولته تايلور راسل وتيموثي شالاميه، حيث يجسدان دور شابين من آكلي لحوم البشر، يتطور لديهما شعور بالحب خلال رحلة برية عبر الولايات المتحدة، ويشارك في أدوار داعمة كل من مايكل ستولبارغ، أندريه هولاند، كلوي سيفيني، ديفيد جوردون جرين، جيسيكا هاربر، جيك هورويتز، مارك رايلانس.

فيلم Challengers عام 2023... مشاركة لم تتحقق

بعد أن تم الإعلان عن مشاركة فيلم Challengers كفيلم افتتاح مهرجان فينيسيا في نسخته الـ80، تم استبداله بفيلم Commandante من إخراج إدواردو دي أنغليس، وبطولة بيير فرانسيسكو فابينو، ليُصبح هو الفيلم الافتتاحي الجديد للمهرجان.

وقد اتخذت إدارة إنتاج الفيلم قرار انسحابه من المهرجان بسبب إضرابات هوليوود والامتناع من المشاركة، أو الترويج لأي إنتاجات هوليوود.

التعاون مع دانيال كريغ عام 2024

شارك لوكا غوادينينو في النسخة السابقة الـ81 من مهرجان فينيسيا السينمائي من خلال فيلم Queer، للنجم العالمي دانيال كريغ، ويستند الفيلم إلى الرواية الذاتية للكاتب ويليام بوروز.

من هو لوكا غوادينينو؟

هو مخرج ومنتج أفلام إيطالي، ولد 10 أغسطس 1971، تتميز أفلامه بتعقيدها العاطفي، وإثارتها، وجمالها البصري، كانت أول أعماله فيلم The Protagonists عام 1999، الذي يُعد أول تعاوناته العديدة مع الممثلة تيلدا سوينتون، من أبرز أعماله الإخراجية Call Me by Your Name عام 2017، Who We Are عام 2020، Challengers عام 2024.

حاز غوادينينو على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الأسد الفضي، بالإضافة إلى ترشيحات لجائزة الأوسكار وثلاث جوائز بافتا.

أخرج غوادينينو العديد من الأفلام الوثائقية، منها Bertolucci on Bertolucci عام 2013، Salvatore: The Shoemaker of Dreams عام 2020، وإلى جانب صناعة الأفلام، انخرط غوادينينو في عالم الموضة، حيث أخرج إعلانات لعلامات تجارية.

