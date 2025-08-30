مهرجان فينيسيا 2025 بيومه الثالث.. المكياج الزهري يطغى على إطلالات النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 01:34 صباحاً - لا تزال السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025، تضج بإطلالات جمالية ساحرة تتألق بها النجمات بشكل يومي على هامش فعاليات المهرجان، منهن من يخترن المكياج القوي ومنهن من يملن إلى المكياج الطبيعي الذي يبرز الملامح من دون تكلف، لكن اللافت أن المكياج الناعم والبسيط هو الموضة الأبرز والأكثر اعتماداً من النجمات، بعيداً عن ألوان المكياج الصاخبة. ويبقى مهرجان فينيسيا منصة جمالية خالدة بوصفه منصة فنية عالمية.

وعلى هامش فعاليات اليوم الثالث، بما فيها العرض الأول لفيلم After The Hunt lk من بطولة النجمة جوليا روبرتس، نرصد باقة من صيحات المكياج التي تألقت بها النجمات على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ82.

ليدي أميليا سبنسر بمكياج وردي مشرق

اختارت ليدي أميليا سبنسر Lady Amelia Spencer في اليوم الثالث لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025 إطلالة أنثوية مشرقة ارتكزت على درجات الوردي الناعم التي منحت وجهها إشراقة متجددة. وزعت الظلال الوردية على كامل الجفن بشكل متناغم مع لمسة هايلايتر مضيئة عند الزوايا الداخلية للعين. الكحل الأسود رُسم بخط رفيع قريب من خط الرموش العلوي؛ ما منح عينيها تحديداً ناعماً بلا مبالغة، فيما جاءت الشفاه بلون وردي مطفأ خفيف يعكس الحيوية والنعومة في آنٍ.

سيمونا جاكستايت بمكياج عيون رمادي خفيف

سيمونا جاكستايت Simona Jakstaite في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



أطلت سيمونا جاكستايت Simona Jakstaite بمكياج بسيط وأنيق ارتكز على ظلال رمادية فاتحة طُبقت بخفة على الجفون العلوية ودُمجت باتجاه الخارج لتعطي عمقاً ناعماً. الرموش بدت طبيعية بطبقات ماسكرا خفيفة، فيما اختارت الشفاه بدرجة مخملية هادئة بدرجة الوردي الخافت، أضافت دفئاً أنيقاً وحافظت على رصانة الإطلالة.

إيزابيل فونتانا بمكياج زهري خافت وبسيط

إيزابيل فونتانا Isabeli Fontana في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



اعتمدت إيزابيل فونتانا Isabeli Fontana مكياجاً زهرياً خفيفاً منحها إشراقة طبيعية. الظلال الوردية وُزعت بنعومة على الجفن مع لمسة ماسكرا عززت من طول الرموش. البشرة جاءت مضيئة بتغطية شبه طبيعية، والشفاه توهجت زهري خافت بتركيبة لامعة؛ ما جعل إطلالتها أقرب إلى لمسة صباحية أنيقة.

فرحانة بودي بمكياج فضي غليتر مع شفاه لامعة

فرحانة بودي Farhana Bodi في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



خطفت فرحانة بودي Farhana Bodi الأنظار بإطلالة أكثر جرأة ولمعاناً، حيث اعتمدت مكياج عيون فضياً غليتر بتركيز على منتصف الجفن أضفى بعداً درامياً على عينيها. الرموش جاءت كثيفة وطويلة لتزيد من تأثير النظرة، فيما تميزت الشفاه بلمسة غلوسي لامعة بلون نيود شفاف؛ ما جعل الإطلالة متوازنة.

أليساندرا دي توماسو بمكياج سموكي أسود حاد

اختارت أليساندرا دي توماسو Alessandra De Tomaso إطلالة درامية بامتياز، ارتكزت على مكياج سموكي أسود جريء دُمج بخبرة على كامل الجفون العلوية والسفلية؛ ما منحها نظرات عميقة وجذابة. الرموش الكثيفة عززت من الحدة، أما البشرة فجاءت مخملية مطفأة للحفاظ على توازن الإطلالة، مع شفاه نيود طبيعية سمحت بالتركيز الكامل على قوة العيون.

جوليا روبرتس بمكياج يمزج الفضي والأسود مع لمسة براقة

جوليا روبرتس Julia Roberts في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365



تألقت النجمة جوليا روبرتس Julia Roberts بإطلالة جمالية عصرية وراقية جمعت بين الفضي اللامع والأسود الكلاسيكي. وزعت الظلال الفضية البراقة على الجفن المتحرك، فيما أضيفت لمسات سوداء مسحوبة عند الزوايا الخارجية لزيادة العمق. أما الشفاه؛ فجاءت بلون نيود وردي ساتاني، لتجعل التركيز منصباً على سحر العيون وتوازن الإطلالة بين الكلاسيكية والعصرية.

كلوي سيفيني بمكياج كلاسيكي جريء

كلوي سيفيني Chloe Sevigny في مهرجان فينيسيا السينمائي- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365



اعتمدت كلوي سيفيني Chloe Sevigny أسلوباً جمالياً كلاسيكياً يفيض قوة وأناقة، حيث اختارت مكياج عيون مشرقاً وخفيفاً بظلال محايدة ناعمة. أما الشفاه؛ فجاءت بارزة بأحمر كلاسيكي قوي باللون الأحمر القاني المخملي، لتشكل الإطلالة مزيجاً بين الأنوثة الجريئة والفخامة الخالدة.

مارتينا لوشينا بمكياج عيون رمادي مع الشفاه الطبيعية

مارتينا لوشينا Martina Luchena في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



بدت مارتينا لوشينا Martina Luchena متألقة بأسلوب عصري لافت؛ إذ ارتكز مكياجها على ظلال رمادية مطفأة الجفون بالكامل وزادت من إشراقة عينيها تحت أضواء السجادة الحمراء. الرموش جاءت كثيفة وطويلة لتعزيز البريق، فيما أبقت على الشفاه طبيعية بلون نيود ساتاني ناعم؛ لتجنب المبالغة والحفاظ على التوازن.

مكياج نجمات فينيسيا 2025 بيومه الثالث: توازن أنيق بين الكلاسيكية والعصرية

هكذا أثبت اليوم الثالث من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 أن البساطة هي العنوان العريض لجمال النجمات، وإن تخللتها بعض الإطلالات الجريئة التي أضافت تنوعاً وحيوية على السجادة الحمراء. من الوردي المشرق والزهري الخافت، إلى السموكي الأسود والفضي البراق، تباينت صيحات المكياج لتلبي مختلف الأذواق، وتؤكد أن مهرجان فينيسيا يبقى المنصة الأجمل لاستعراض إبداعات جمالية تفيض أنوثةً ورقياً.