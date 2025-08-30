رد كاربت مميزة.. جوليا روبرتس تخطف الأضواء بحضورها الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 01:34 صباحاً - يُعد اليوم الثالث في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يوم مميز للغاية، حيث تستضيف رد كاربت المهرجان واحدة من أبرز وأشهر نجمات هوليوود وهي النجمة جوليا روبرتس Julia Roberts، حيث تكتب في نسخة المهرجان الـ 82 حضورها الأول لفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي على مدار مسيرتها الفنية.

ويأتي تواجد روبرتس في المهرجان، ترويجاً لفيلمها المشارك خارج المسابقة الرسمية بالمهرجان وهو فيلم After the Hunt للمخرج لوكا غوادينينو، صاحب التاريخ الطويل من مشاركاته في فينيسيا.

جوليا روبرتس تتصدر مشهد السجادة الحمراء

شهدت السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حضور العديد من النجوم والمشاهير لحضور العرض الأول والخاص لفيلم After the Hunt، ويشمل الحضور إيمانويلا فانيلي مقدمة حفل الإفتتاح، فرحانة بودي، كارولين شوفيل، أليساندرا دي توماسو، آفيا بينت، نورا غاريت، آيو إيدبري، أندرو غارفيلد، لوكا غوادينينو، والمزيد من النجوم.

وقد أضافت نجمة هوليوود جوليا روبرتس سحراً وبريقاً إضافياً للسجادة الحمراء، وتألقت بفستان أسود طويل بينما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها وظهرها، واعتمدت مكياجاً ناعم أظهر أنوثتها في هذا الحدث الضخم.

وما إن ظهرت روبرس على السجادة الحمراء، حتى تعالت الصيحات والهتافات المرددة باسمها. وقد تم التقاط العديد من الصور الفوتوغرافية لها بمفردها وبجانب فريق عمل الفيلم After the Hunt.

جوليا روبرتس تدافع عن After the Hunt في المؤتمر الصحفي

في مؤتمرٍ صحفي اتسم بالحدة الذي أُقيم في وقتٍ سابق من اليوم، وجدت جوليا روبرتس نفسها في مواجهة أسئلة تتعلق بالرسائل التي يطرحها الفيلم والاتهامات المتعلقة بالاعتداء على النساء. عندما طُرحت تساؤلات حول ما إذا كان الفيلم يقوض الحركة النسوية، ردّت روبرتس بأنها تأمل أن يفتح الفيلم الباب أمام نقاشات صعبة وضرورية.

وقالت: "لا أريد أن أبدو معارضة، فهذا ليس من طبعي، لكن ما أحببته في سؤالك هو أنه يحيي النقاشات القديمة. ليس الأمر مجرد إعادة جدل حول ما إذا كانت النساء ضد بعضهن أو لا يدعمن بعضهن، بل هناك الكثير من النقاشات التي يُعاد إحياؤها وتُثير الحوار. الجزء الأفضل من سؤالك أنكم خرجتم جميعًا من قاعة العرض تتحدثون عنه. وهذا ما أردنا أن يشعر به الجمهور. أن تدركوا ما تؤمنون به بقوة، لأننا نحرك كل ذلك في داخلكم. لذا، على الرحب والسعة".

الكاميرا لا تصدر أحكامًا

وعند عودتها للإجابة على الأسئلة ذاتها، أشارت روبرتس إلى فيلم الويسترن Tender Mercies عام 1983، مؤكدة أنها تحب فكرة أن "After the Hunt" هو فيلم تضع فيه الكاميرا نفسها في مكان محدد لتوثق ببساطة ما يحدث.

وأضافت: "نحن لا نصدر بيانات أو أحكامًا، بل نصوّر هؤلاء الأشخاص في لحظة معينة من الزمن. الكاميرا وكأنها هبطت من السماء في هذه اللحظة بالذات لتلتقط كل ما يحدث، وهذا بالنسبة لي أمر مدهش".

وعن الجدل الدائر، قالت روبرتس: "لا أعرف إن كان يمكن وصفه بالجدل، لكننا ندفع الناس نحو الحوار، سواء شعروا بالحماسة أو بالغضب. الأمر يعود لكم، أن تشربوا مارتيني أو ليمونادة بعد مشاهدة الفيلم... بالنسبة لي هذا هو الجزء الأكثر إثارة، لأننا نفقد فن الحوار في إنسانيتنا اليوم. وإذا كان لفيلمنا هذا أي أثر، فهو أن يجعل الجميع يتحدثون مع بعضهم، وهذا في رأيي أعظم ما يمكن أن نحققه".

After the Hunt يعرض خارج المنافسة

وعلى الرغم من عرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي، إلا أنه يُتوقع أن يكون من أكثر العروض استقطابًا للأنظار، بفضل مشاركة روبرتس التي تُعد من أبرز نجمات هوليوود خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

قصة الفيلم وخلفيته الإنتاجية

يروي After the Hunt قصة أستاذة فلسفة بجامعة ييل تُدعى ألما أولسون (جوليا روبرتس - Julia Roberts)، تعيش حياة مستقرة مع زوجها فريدريك (مايكل ستولبارغ)، قبل أن تتفكك حين تتهم طالبتها (آيو إيديبيري) زميلها القديم وصديقها المقرب هانك (أندرو غارفيلد) بالاعتداء.

ومع تصاعد الأحداث، تجد ألما نفسها وسط شبكة من قضايا السلطة، النوع الاجتماعي، العِرق، والامتيازات المؤسسية، مضطرة لمواجهة شياطين الماضي واتخاذ قرارات مصيرية.

كتب السيناريو نورا غاريت، فيما تولى الإنتاج براين غرازر وجيب برودي وألان ماندلباوم بالتعاون مع غوادانينو، وبتمويل من Amazon MGM Studios. ويشارك في البطولة أيضًا كلوي سيفيني، لتكتمل توليفة من النجوم تحت قيادة مخرج اعتاد إثارة النقاش بأعماله.

