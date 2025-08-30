المُخرج لوكا غوادينينو و أندرو غارفيلد يتحدثان عن After the Hunt بالمؤتمر الصحفي في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 01:34 صباحاً - شهد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025 اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بعرض فيلم After the Hunt من بطولة النجمة جوليا روبرتس وإخراج لوكا غوادينينو، واستقبل صنّاع العمل بترحاب كبير، خاصة وأن هذا الفيلم يعد المُشاركة الأولى للنجمة جوليا روبرتس في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي على مدار مشوارها الفني الطويل الممتد لعقود.

لوكا غوادينينو: من المثير أن يكتشف كل إنسان ما يحمله بداخله

وخلال المؤتمر الصحفي تحدث المُخرج لوكا غوادينينو عن الفيلم قائلًا: "حتى الأكاذيب تقول الحقيقة"، موضحًا بأن من المثير أن يكتشف كل إنسان ما يحمله بداخله دون أن يُدرك بأن حتى الأكاذيب تقول الحقيقة كما يعرف الجميع في الكثير من الأماكن حول العالم اليوم.

كما أوضح خلال المؤتمر الصحفي أسباب نشاطه السينمائي المُكثف خلال الفترة الاخيرة، مؤكدًا بأنه شخص نشيط يُحب العمل على الكثير من الأشياء ويشعر بأنه محظوظ في ذلك ويُقدر بأن هناك من يرغب في العمل معه.

كما وجه الشكر خلال حديثه إلى "Amazon MGM" والتي قامت بإنتاج وتوزيع الفيلم في الولايات المُتحدة الأمريكية، مؤكدة بأنها دعمته على مدار سنوات بشغف كبير ومنحته الحرية الكاملة لإنجاز أعماله الفنية.

المُخرج لوكا غوادينينو يؤكد بأن عمله في الإنتاج جاء مساعدة للمُخرجين

كما تطرق المُخرج لوكا غوادينينو خلال حديثه عن عمله بمجال الإنتاج حيث أنتج خلال الفترة الأخيرة فيلم "Atropia" لـ هايلي غيتس وأيضًا فيلم "April" للمخرجة ديا كولومبيغاشفيلي والذي شارك في مهرجان فينيسيا 2024، مؤكدًا بأن يُنتج لأنه يُحب المخرجين وحينما ينتج فيلمًا يكون بسبب أنه يشعر أن هؤلاء المخرجين يمسكون العمل بين أيديهم ويكون دوره أن يوجههم ويجد التمويل ويضمن لهم أيضًا التعبير عن أنفسهم.

غوادانينو الذي يُعد من الأسماء المرتبطة بقوة بـ مهرجان فينيسيا، قدّم أفلامه في ثلاث من آخر أربع دورات، بينها "Queer" العام الماضي من بطولة دانيال كريغ. أما في العام الذي غاب فيه، فكان من المفترض أن يفتتح المهرجان بفيلم "Challengers" لكن الإضرابات في هوليوود حالت دون ذلك.

أندرو غارفيلد: "الحقيقة ليست دائمًا موضوعية"

كما تحدث أيضًا خلال المؤتمر الصحفي الممثل أندرو غارفيلد والذي يٌشارك ببطولة فيلم After the Hunt حيث أجاب على تساؤل حول طبيعة الحقيقة وما إذا كانت دائمًا موضوعية، مؤكدًا بأنهم إذا لم يجعلوا اللاوعي واعيًا حينها ستحدث أشياء في حياتنا وسنسميها قدرًا، كما أوضح بأن عبارته تشويه لكلمات الفيلسوف كارل يونغ، مُضيفًا بأن البشر سيتصرفون بشكل غريزي وحيواني حينما يجدوا أنفسهم في موقف يشعرون فيه أن الأمر مسألة حياة أو موت.

وخلال المؤتمر الصحفي وجدت النجمة جوليا روبرتس نفسها في مواجهة أسئلة تتعلق بالرسائل التي يطرحها الفيلم والاتهامات المتعلقة بالاعتداء على النساء، حينما طُرحت تساؤلات حول ما إذا كان الفيلم يقوض الحركة النسوية، ردّت روبرتس بأنها تأمل أن يفتح الفيلم الباب أمام نقاشات صعبة وضرورية.

وقالت: "لا أريد أن أبدو معارضة، فهذا ليس من طبعي، لكن ما أحببته في سؤالك هو أنه يحيي النقاشات القديمة. ليس الأمر مجرد إعادة جدل حول ما إذا كانت النساء ضد بعضهن أو لا يدعمن بعضهن، بل هناك الكثير من النقاشات التي يُعاد إحياؤها وتُثير الحوار. الجزء الأفضل من سؤالك أنكم خرجتم جميعًا من قاعة العرض تتحدثون عنه. وهذا ما أردنا أن يشعر به الجمهور. أن تدركوا ما تؤمنون به بقوة، لأننا نحرك كل ذلك في داخلكم. لذا، على الرحب والسعة".

يُذكر أن فيلم "After the Hunt" يشهد عرضه العالمي الأول خارج المسابقة ضمن فعاليات الدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي مساء اليوم.



