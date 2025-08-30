لبلبة تفكر خارج الصندوق وتعثر على حل نهائي للإقلاع عن التدخين .. تعرفوا إليه!

كيف حلت لبلبة أزمة التدخين؟!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 01:34 صباحاً - بطريقة طريفة وبحل خارج الصندوق، عثرت الفنانةعلى حل نهائي للإقلاع عن التدخين؛ وشاركته مع كل جمهورها ومحبيها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".حيث شاركت النجمةمقطع فيديو من خلال حسابها على "فيسبوك"؛ ظهرت من خلاله أثناء قضائها عطلتها الصيفية، ووجهت رسالة لكل المدخنين موجهة لهم نصيحة وحيلة للتخلص من هذه العادة السيئة؛ وقالت خلال الفيديو : "كل واحد بيدخن سجاير أنا شايله همه علشان عارفة أن السجاير مضرة".وأكملت لبلبة موجهة النصيحة للمدخنين بشكل طريف وبخفة ظلها المعتادة؛ وإعطائهم حلًأ سحريًا للإقلاع عن هذه العادة، وهي تناول "لهاية" الأطفال عند تفكير أي مدخن في السجائر.وقد لاقى مقطع الفيديو إعجاب محبي وجمهور؛ والذين أشادوا بروحها المرحة وخفة ظلها؛ وجاءت التعليقات كالتالي: "ربنا يعطيك الصحة ياحبيبة قلبي .. ههههه ما تشيلي هم المدخن ابدا همن شالين همهم وسجايرهم، وربنا عسل، أحلى لبلبة في الدنيا" وغيرها من التعليقات.أطلعوا على تعليقها صادم.. هذا هو رأي لبلبة في إعادة تصوير جزء ثان من عصابة حمادة وتوتوكانت الفنانةقد تصدرت مؤخرًا ترند مواقع التواصل؛ وذلك؛ بعد تداول صورة تجمعها بالزعيمبأحد شوارع القاهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتسببت هذه الصورة في إثارة جدل كبير، ولا سيما أن عادل إمام لم يظهر على السوشيال ميديا أو في وسائل الإعلام طوال السنوات الأربع الماضية، وتصدرت هذه الصورة الترند على مختلف المنصات.ليتضح الأمر بعد ذلك أن هذه الصورة مفبركة وتم تصميمها بالذكاء الاصطناعي، وهذا ما أكدته الفنانةالتي سارعت بتوضيح حقيقة الصورة بأنها غير حقيقية وأنها لا تعلم مصدرها، كما عبرت عن استيائها الشديد وغضبها من التلاعب بملامحها وملامح الفنان عادل إمام محذرة من خطورة ما يحدث من فبركة الصور من أجل إثارة الجدل.وقالت لبلبة في تسجيل صوتي: "الصورة مفبركة، مش احنا اللي فيها، لا أنا ولا أستاذ عادل إمام، وهذا واضح، فهذه ليست عين ولا بق الأستاذ عادل، وأيضاً ليس وجهي لأنه ليس هكذا، اللي عمل الصور أخذ بقي ووضعه مع سيدة أخرى، فالصورة ليست حقيقية وهذا شيء في منتهى الخطورة، ونحن أصبحنا نعيش في خطر بهذا الشكل".في سياق آخر تنتظر الفنانةطرح فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعها بالفنان محمد هنيدي، بعد 19 عاماً من تعاونهما في فيلم "وش إجرام" عام 2006، حيث تجسد لبلبة شخصية والدة هنيدي وهو في الدور نفسه الذي لعبته لبلبة في "وش اجرام"، ويشارك في بطولة "الجواهرجي": منى زكي، أحمد السعدني، تارا عماد، أحمد حلاوة، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.هذا بالإضافة إلى فيلم "بروفة فرح" مع الفنانة نيللي كريم والمقرر عرضه في موسم صيف 2025، حيث تجسد خلال أحداثه شخصية والدة نيللي، وتواجه العديد من المواقف غير المتوقعة بسبب زواج ابنتها، والفيلم يشارك في بطولته: شريف سلامة، الفنان اللبناني عادل كرم، وانتصار، ومن إخراج أميرة دياب.قد يعجبكم عادل إمام في عيون نجوم الفن.. إرث من الإبداع وإشادات تخطت الأجياللمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».