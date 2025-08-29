بطولة إنكلترا: توتنهام يتعاقد مع الهولندي سيمونز من لايبزيغ

الرياص - اسماء السيد - لندن : تعاقد توتنهام الإنكليزي بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، الجمعة مع صانع ألعاب لايبزيغ الدولي الهولندي تشافي سيمونز، في صفقة تعزز القوة الهجومية لفريق المدرب الدنماركي فرانك توماس.

وكان توتنهام الذي بدأ بشكل مثالي هذا الموسم بتحقيقه انتصارين في الدوري، بينهما على مانشستر سيتي 2 0، يبحث عن لاعب وسط هجومي في سوق الانتقالات.

وسعى النادي اللندني إلى التعاقد مع مورغان غيبز وايت من نوتنغهام فوريست كما إبيريتشي إيزي من أرسنال، لكنه فشل في ذلك.

وقال النادي في بيان إن سيمونز وقّع عقدا "طويل الأمد"، وذلك بانتظار الحصول على الموافقة الدولية وتصريح العمل.

ولم يشكف توتنهام عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحافية بريطانية أشارت إلى أنه من الممكن أن يكون قد انضم إلى النادي اللندني مقابل 69.9 مليون دولار مع حوافز.

قال سيمونز "أنا سعيد للغاية ولا يمكنني الانتظار حتى أبدأ. كنت أحلم بهذا لوقت طويل".

وأضاف "إنه ناد رائع وحين التقيت بالمدرب (فرانك) علمت مباشرة أن هذا هو المكان المناسب لي".

وتابع الهولندي "سأضيف اللمسة الإبداعية إلى الفريق، لكن أيضا العمل الجاد والانضباط. أريد أن أبذل كل ما بوسعي من أجل الفوز، للفريق وكذلك من أجل الجماهير".

وقال فرانك من جانبه "أثبت تشافي إمكانياته بتسجيل الأهداف وصناعتها، إن كان من مركز رقم 10 أو كجناح"، مضيفا "كما أن لديه رؤية رائعة لزملائه، وأنا أعلم أنه سيأتي ويصبح جزءا من فريق جيد يعمل أساسا بشكل كبير".