توخل يعتذر لبيلينغهام بعد وصف سلوكه بـ"المنفّر"

الرياص - اسماء السيد - لندن : اعتذر الألماني توماس توخل مدرب منتخب إنكلترا لكرة القدم الجمعة من لاعبه جود بيلينغهام، بعدما وصف سلوك نجم ريال مدريد الإسباني داخل الملعب بـ"المنفر".

وكانت شخصية بيلينغهام التنافسية قد أثارت تساؤلات بشأن مزاجه بعد مشادات عدة لافتة على أرض الملعب.

وقال توخل في مقابلة أُجريت في اليوم التالي لخسارة إنكلترا الودية أمام السنغال 1 3 في يونيو/حزيران، إنه يُحب "الحماس" لدى اللاعب البالغ 22 عاما، لكنه كشف أن والدته اعتبرت بعض تصرفاته في الملعب "منفّرة".

وقدّم المدرب الألماني اعتذاره لبيلينغهام الغائب عن قائمة إنكلترا في تصفيات كأس العالم لشهر أيلول/سبتمبر أمام أندورا وصربيا بعد خضوعه لجراحة في الكتف.

وقال توخل "استخدمت هذه الكلمة من دون قصد، فقط للتوضيح. لم تكن هناك أي نية، لم يكن هناك أي رسالة أو أجندة خفية".

وأضاف "أنا أدرك أن المسؤولية تقع عليّ لأنني تسببت بهذه العناوين. أعتذر عن الإزعاج وعن العناوين التي أثرتها".

واعترف توخل الذي سبق أن درّب تشلسي وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان الفرنسي، بأنه كان يجب أن يتعامل مع الموقف بخبرة أكبر.

وأردف "أنا أملك الخبرة الكافية، كان ينبغي أن أعرف أفضل وكان ينبغي أن أتصرف بشكل أفضل. كنت أظن أنني أملك رصيدا أكبر لديكم، فأنا أقوم بكل هذا بلغتي الثانية"، متابعا "قلت ذلك صباح اليوم التالي لخسارة، بعد ليلة بلا نوم تقريبا، في مقابلة مباشرة، واستعملت الكلمة الخطأ".