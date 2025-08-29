أسهم Gryphon ترتفع 231% قبيل اندماجها مع American Bitcoin في سبتمبر

تام شمس - الجمعة 29 أغسطس 2025 02:44 مساءً - تستعد شركة Gryphon Digital Mining للاندماج مع شركة American Bitcoin المرتبطة بعائلة ترامب في سبتمبر المقبل، فيما ارتفعت أسهمها بنسبة 231% منذ الإعلان عن الصفقة في مايو.

ووفقًا لبيانات Google Finance، قفزت أسهم Gryphon يوم الخميس بنسبة 42.1% لتصل إلى 1.75 دولار بعد أن كانت عند 1.35 دولار.

وجاء هذا الارتفاع بعدما صرّح الرئيس التنفيذي لشركة Hut 8 وأكبر مستثمري American Bitcoin، آشر جينووت، لوكالة رويترز بأن الاندماج بين الشركتين سيُستكمل قريبًا، مع بدء التداول في أوائل سبتمبر.

وبحسب تقرير رويترز، سيكون الاندماج عبر صفقة أسهم بالكامل، على أن تحتفظ الكيان الجديد باسم American Bitcoin، فيما سيمتلك مؤسساها إريك ترامب ودونالد ترامب الابن، إلى جانب Hut 8، نسبة 98% من الشركة.

سعر سهم Gryphon Digital Mining يوم الخميس. المصدر: Google Finance

تم حسم صفقة المستثمرين الرئيسيين، ومن بينهم التوأمان كاميرون وتايلر وينكلفوس، مؤسسا منصة Gemini لتداول العملات المشفرة. ولم ترد American Bitcoin على طلب Cointelegraph للتعليق حتى وقت النشر.

تسعى American Bitcoin إلى تكوين خزانة بيتكوين فعلية عبر تجميع BTC بهدوء، كما أنها اشترت معدات لتعدين البيتكوين وتبحث عن الاستحواذ على شركة في آسيا لتعزيز احتياطياتها.

تغيّر في السياسة يدفع موجة من الطروحات العامة

تستعد American Bitcoin لطرح أسهمها في الأسواق، لتنضم إلى موجة شركات الكريبتو التي دخلت البورصة مؤخرًا. فقد طرحت شركة Circle أسهمها في يونيو 2025 وقفز سهمها بنسبة 167% في أول يوم تداول.

كما طرحت منصة Bullish أسهمها في أغسطس وارتفع سهمها بنسبة وصلت إلى 218% في جلسة debut.

وكانت شركة إدارة الأصول الرقمية Bitwise قد توقعت في ديسمبر 2024 أن يكون عام 2025 هو "عام الطروحات العامة لشركات الكريبتو".

ومن بين الشركات التي يُشاع أنها تتحضر لطرح عام أولي شركتا Gemini، التي قدمت استمارة تحضيرية للطرح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وKraken.

تأتي موجة إدراج شركات الكريبتو في الولايات المتحدة بالتوازي مع تحوّل أوسع في السياسة الوطنية تجاه الأصول الرقمية.

ففي 6 مارس، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء احتياطي استراتيجي وطني من البيتكوين ومخزون من الأصول الرقمية. وفي 18 يوليو، وقّع على قانون GENIUS، الذي ينظم عمل العملات المستقرة ومصدريها.