IREN تقفز 14% بفضل ربع مالي قوي مدفوع بالبيتكوين وتوسع في الذكاء الاصطناعي

سجلت شركة تعدين البيتكوين إيرين (IREN) أفضل أرباح فصلية لها على الإطلاق، حيث حققت إيرادات بلغت 187.3 مليون دولار في الربع الأخير، ما ساهم في وصول إيراداتها السنوية إلى رقم قياسي بلغ 501 مليون دولار للسنة المالية، لترتفع أسهمها بنحو 14% في تداولات ما بعد الإغلاق.

ارتفعت الإيرادات الفصلية للفترة المنتهية في 30 يونيو بنسبة 226% على أساس سنوي، ما ساعد الشركة على العودة إلى الربحية بصافي دخل بلغ 176.9 مليون دولار، بحسب تقريرها الصادر يوم الخميس.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بتوسع أعمالها في تعدين البيتكوين (BTC)، إضافة إلى دخولها بجدية في قطاع الذكاء الاصطناعي بعد أن أصبحت "شريكًا مفضلًا" لشركة Nvidia العملاقة.

وأغلقت أسهم IREN يوم الخميس مرتفعة بنسبة 3.1% عند 23.04 دولارًا، ثم قفزت بنسبة 13.9% إضافية في التداولات اللاحقة، وفقًا لبيانات Google Finance. وواصل السهم ارتفاعه المستمر هذا الشهر محققًا قممًا تاريخية جديدة.

مصدر: Google Finance. تغير سعر سهم IREN يوم الخميس

يعكس توسع إيرين في الذكاء الاصطناعي اتجاهًا أوسع في الصناعة، حيث تسعى شركات التعدين إلى التكيف مع ارتفاع صعوبة التعدين مؤخرًا.

أدى ذلك إلى زيادة استهلاك الطاقة وضغط هوامش الأرباح ما أجبرها على تبني معدات أكثر كفاءة، والبحث عن مصادر طاقة أرخص، أو دخول مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي.

من رائدة التعدين إلى منافسة في الذكاء الاصطناعي

سجلت إيرين إيرادات سنوية بلغت مليار دولار "وفقًا لاقتصاديات التعدين الحالية"، وتفوقت في يوليو على عملاق الصناعة MARA Holdings في إنتاج البيتكوين، حيث قامت بتعدين 728 بيتكوين مقارنة بـ 703 بيتكوين لشركة MARA.

كما بلغت القدرة المركبة لتعدين البيتكوين لدى إيرين 50 إكساهاش في الثانية، لكنها أوقفت التوسع مؤقتًا للتركيز على الذكاء الاصطناعي.

شراكة Nvidia تعزز التوسع في وحدات GPU

رفعت إيرين عدد وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) لديها إلى 1,900 وحدة خلال الربع الأخير، بزيادة 132% على أساس سنوي، بعد أن أصبحت "شريكًا مفضلًا لـ Nvidia"، ما منحها وصولًا أكثر مباشرة إلى معدات الشركة.

وتحقق الشركة إيراداتها من قطاع الذكاء الاصطناعي عبر تأجير قدرات GPU لمهام التعلم الآلي، وتدريب النماذج اللغوية الكبيرة، ودعم الشركات التي تحتاج إلى حوسبة عالية الأداء.

وتخطط إيرين لإنفاق 200 مليون دولار إضافية لزيادة عدد وحدات GPU لديها إلى 10,900 وحدة خلال الأشهر المقبلة، بهدف تحقيق إيرادات سنوية من الذكاء الاصطناعي تتراوح بين 200 و250 مليون دولار بحلول ديسمبر.

ويمثل ذلك زيادة بمقدار 8 إلى 10 أضعاف مقارنة بإيرادات الذكاء الاصطناعي التي حققتها بين أبريل ويونيو. وعلى المدى الطويل، تسعى إيرين إلى تركيب 60,000 وحدة GPU من نوع Blackwell التابعة لـ Nvidia في موقعها بمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.

من الانتقادات إلى الأداء القوي

يأتي الأداء القوي للشركة بعد نحو عام من تقرير أصدرته شركة البيع على المكشوف Culper Research، التي وصفت إيرين بأنها "مبالغ في تقييمها بشكل كبير"، وانتقدتها لعدم استثمارها بشكل كافٍ لمنافسة جادة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت كولبر حينها إن محاولات إيرين كانت أشبه بالمنافسة في سباق موناكو غراند بريكس ولكن بسيارة تويوتا بريوس.

مصدر: Culper Research. مقتطف من تقرير يوليو 2024 عن IREN

تراجعت أسهم إيرين من 12.31 دولارًا إلى أدنى مستوى عند 5.59 دولارًا في أبريل، لكنها ارتفعت بنسبة 312.2% خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ومؤخرًا، توصلت الشركة إلى تسوية سرية مع الدائن NYDIG، منهية نزاعًا قانونيًا استمر ثلاث سنوات تقريبًا بشأن 105 ملايين دولار من قروض المعدات المتعثرة المرتبطة بحوالي 35,000 جهاز Antminer S19.