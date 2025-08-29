فشلت في مقابلة عمل بمجال الكريبتو؟ 4 أخطاء ربما ارتكبتها

تام شمس - الجمعة 29 أغسطس 2025 01:39 مساءً - الحصول على وظيفة في مجال الكريبتو قد يكون أصعب من أي وقت مضى. فقد استقطب صعود الذكاء الاصطناعي جزءًا كبيرًا من تمويل رأس المال المخاطر الذي كان متاحًا سابقًا، ومع نضوج الصناعة أصبحت شركات الكريبتو أكثر انتقائية من أي وقت مضى.

على سبيل المثال، برنامج التدريب الصيفي لشركة Coinbase استوعب فقط 0.3% من المتقدمين، وفقًا للرئيس التنفيذي بريان أرمسترونغ، ما يعكس حجم الإقبال الهائل مقارنة بعدد المقاعد المتاحة.

وأوضح مؤسس CryptoJobsList رامان شالوباو والباحثة ستيـفي كيميناي لـ Cointelegraph أن بعض الوظائف يتقدم لها أكثر من 200 شخص يتنافسون على مقعد واحد.

لكن كيف يمكن التفوق على هذا الكم الكبير من المنافسين؟ وما أبرز الأخطاء التي يقع فيها المتقدمون عادة؟ Cointelegraph تحدث مع عدد من الفاعلين في الصناعة لاكتشاف أكثر الأخطاء شيوعًا بين الباحثين عن وظائف الكريبتو وكيفية تفاديها.

لم يختبروا التقنية بأنفسهم على السلسلة (Onchain)

يقول كيفين غيبسون، الرئيس التنفيذي لشركة Proof of Search، إن هناك العديد من "المتحمسين للكريبتو" لكن قليلًا منهم فقط يبني بالفعل شيئًا على السلسلة. وأضاف:

"ربما اشتروا وباعوا بعض التوكنات، أو حصلوا على NFT أو اثنين، وقرأوا مقالات أو تصفحوا منشورات على X أو لينكدإن. لكن هذا غالبًا كل ما في الأمر.

لم يدخلوا بجدية إلى صلب التقنية بطريقة تجعلهم مؤهلين للعمل في بروتوكول أو شركة كريبتو".

ولإثبات الخبرة الفعلية، يؤكد غيبسون أن الحساب النشط على GitHub هو الدليل الأوضح، حيث يمكن من خلاله إظهار المشاريع التي ساهم فيها المتقدم، أو الأكواد التي كتبها، أو التعاونات التي خاضها.

أما غير المطورين، فيمكنهم إثبات الحضور من خلال إنتاج محتوى، أو المساهمة في منظمة لامركزية DAO، أو أي شكل آخر من الانخراط المجتمعي.

ورغم أن هناك فرصًا في مجالات غير تقنية مثل التمويل، التسويق والعمليات، إلا أن شالوباو وكيميناي أشارا إلى أن مطوري لغة Rust، ومهندسي العقود الذكية، وخبراء التشفير بالمعرفة الصفرية من بين أكثر المهارات المطلوبة حاليًا.

بنوا شيئًا.. لكن لا يستطيعون شرحه

الكثير من المطورين الموهوبين يفشلون في شرح ما قاموا ببنائه أثناء المقابلة، ما يقلل من قيمة إنجازاتهم ويضعف فرصهم الوظيفية. الشركات تبحث عن أشخاص قادرين على البناء وشرح ما يبنونه بلغة بسيطة.

يقول غيبسون: "أسأل عادةً عن آخر شيء فعلوه على السلسلة أو عن كيفية تأمين محفظتهم، وكثيرون لا يملكون إجابة واضحة حتى على هذه الأساسيات."

استخدام سير ذاتية عامة مولّدة بالذكاء الاصطناعي

شركات الكريبتو تريد طلبات توظيف بشرية وصادقة، وليست نصوصًا آلية. يؤكد شالوباو وكيميناي: "لا تستخدموا الذكاء الاصطناعي في سيركم الذاتية، يتم اكتشافه بسهولة أكثر مما تعتقدون، وسيتم استبعادكم فورًا."

كما نصحا بعدم "إطلاق النار عشوائيًا" بالسيرة الذاتية، بل التركيز على كيفية استخدام تقنيات الشركة أو إظهار فهم عميق لها.

التركيز على القطاعات الخاطئة من الكريبتو

العديد من المتقدمين لا يزالون يركزون على قطاعات كانت مزدهرة عام 2021 لكنها فقدت زخمها اليوم.

في المقابل، أوضح شالوباو وكيميناي أن شركات البنية التحتية للتمويل اللامركزي (DeFi)، والستايبل كوينز، وترميز الأصول الحقيقية (RWA) توظف بشكل ثابت، بينما حماس السوق تجاه أسواق NFT أو ألعاب "العب لتكسب" قد خفت بشكل كبير. أما "بيع أراضي الميتافيرس" فوصفاه بأنه "ميت".

وأشار الخبراء إلى أن انهيار FTX في 2022 كان بمثابة "لحظة ليمان براذرز" للكريبتو، بالتزامن مع صعود الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تحويل المواهب ورأس المال نحو AI.

بيانات RootData أظهرت أن التمويل الموجه لشركات الكريبتو في 2025 في طريقه لتسجيل أدنى مستوى منذ 2020.

إجمالي تمويل صناعة الكريبتو وعدد الجولات منذ عام 2022. المصدر: RootData

تأثير المناخ الكلي

التوظيف في الكريبتو حساس للتقلبات الكلية. فمثلًا، بيانات Dragonfly أوضحت أن الوظائف ارتفعت 60% في يناير، قبل أن تنخفض بنفس النسبة في فبراير مع تراجع الأسعار، بينما شهد مارس أكبر تقليص شهري بـ 750 وظيفة، خصوصًا في أقسام تطوير الأعمال وخدمة العملاء والتسويق.

لكن رغم التحديات، يرى شالوباو وكيميناي أن وظائف الكريبتو اليوم "أكثر أمانًا" من الماضي، إذ إن الشركات توظف بعقلية الاستدامة، وليس بناءً على الضجة فقط كما في دورة 2021.

وفي المقابل، نصح نيل دوندون، مؤسس CryptoRecruit، شركات الكريبتو بالبحث النشط عن الكفاءات بدلًا من الاعتماد على لوحات الوظائف فقط: "أفضل المرشحين لا يملؤون استمارات طلبات التوظيف. إنهم مشغولون بالبناء. يتم اكتشافهم لأن عملهم بارز بالفعل."

التغيّر في وظائف الكريبتو حسب الأقسام ضمن محفظة شركات Dragonfly. المصدر: زاكاري شيللي

على الرغم مما توحي به بيانات Dragonfly، قال كل من رامان شالوباو وستيـفي كيميناي من CryptoJobsList إن الدخول إلى صناعة الكريبتو أصبح أصعب مما كان عليه في السابق، إلا أن وظائف الكريبتو باتت أكثر أمانًا عمومًا.

وأوضحا: "نرى عددًا أقل من إعلانات التوظيف مقارنة بذروة 2021، لكن الجودة أعلى. الشركات اليوم توظّف بعقلية الاستدامة، لا لمجرد الركوب على موجة الضجيج،" في إشارة إلى الشركات الكبرى. وأضافا: "هذه المرة، الميزانيات أشدّ تقييدًا، الفرق أصغر، والتوظيف أكثر قصدية."

لكنّهما أشارا أيضًا إلى أن الشركات الناشئة في مراحلها الأولى ما زالت "تفتقر إلى النضج" وتعمل بعشوائية نسبية وتفتقد إلى عملية توظيف منظمة.

من جانبه، نصح نيل داندون، مؤسس CryptoRecruit، شركات الكريبتو بأن تكون أكثر نشاطًا في البحث عن الكفاءات، بدلًا من الاكتفاء بنشر إعلانات على منصات التوظيف وانتظار أن يظهر المرشح المناسب.

وقال في منشور منفصل: "أفضل المرشحين لا يملأون نماذج التقديم. إنهم لا يضيّعون وقتهم في تصفّح لوحات الوظائف. إنهم مشغولون بالبناء. يتم اكتشافهم لأنهم بالفعل يقومون بعمل يستحق الانتباه."

وأضاف: "إذا كانت استراتيجيتك في التوظيف تقتصر على ’انشر وانتظر‘ … فلن تراهم أبدًا."