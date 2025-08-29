في قلب تراجع السوق: سايلور يُجدد تمسكه بالبيتكوين

في وقت يشهد فيه سوق البيتكوين واحدة من أكثر فتراته تقلبا خلال الأسابيع الأخيرة، خرج “مايكل سيلور”، رئيس شركة “MicroStrategy”، برسالة رمزية تعكس تمسكه العميق بالقناعة طويلة الأجل تجاه البيتكوين.

ففي خضم موجة تصفيات تجاوزت 410 مليون دولار عبر منصات التداول، ومع انخفاض السعر إلى ما دون 109,000 دولار، نشر سايلور صورة لمدينة ضبابية يتوسطها تعليق مقتضب:

المستقبل برتقالي.

https://twitter.com/saylor/status/1961337174801940785?ref_src=twsrc%5Etfw

تأتي هذه الرسالة في وقت تكبد فيه المضاربون خسائر فادحة، حيث تم تصفية ما يزيد عن 350 مليون دولار من مراكز الشراء وحدها، ما يعكس تموضع مفرط في الاتجاه الصعودي قبيل الانعكاس السعري الأخير.

حتى قبل الهبوط، أُغلقت مراكز شراء بقيمة 200 مليون دولار خلال أربع ساعات فقط، نتيجة للتزاحم على صفقات الشراء بعد بلوغ السعر مستويات قرب 123,000 دولار.

بيانات المشتقات هي الأخرى تُظهر انخفاض حاد في الفائدة المفتوحة بنسبة تفوق 20%، ما يُشير إلى إغلاق العقود القائمة بدلا من فتح مراكز جديدة.

وعلى الرغم من ذلك، بقيت نسب الشراء إلى البيع مرتفعة في منصتي بينانس وOKX، ما يدل على استمرار الرهان الصعودي حتى بعد الانخفاض الحاد.

بالنسبة لـ “سايلور”، فإن تقلبات السوق اللحظية لا تبدو مقلقة، إذ تحتفظ الشركة بأكثر من 200,000 بيتكوين، في استراتيجية استثمارية لم تتغير رغم العواصف السعرية.

اقرأ أيضا:

تباين سلبي في حركة البيتكوين يُعيد للأذهان سيناريو قمة 2021: فهل اقترب التصحيح؟

الرئيس التنفيذي لشركة “VanEck” مصرحا: الايثيريوم هي عملة “وول ستريت”

