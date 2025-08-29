تصفيات مونديال 2026: البرتغال ستلعب من "أجل ذكرى جوتا"

الرياص - اسماء السيد - لشبونة : أكد مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم الإسباني روبرتو مارتينيس الجمعة، قبيل انطلاق تصفيات كأس العالم 2026، إن ذكرى ديوغو جوتا، الذي توفي بحادث سير مروع في تموز/يوليو الماضي، تُمثل "مصدر وحدة وتحفيز ومسؤولية" للاعبيه.

وقال المدرب الإسباني البالغ 52 عاما في مؤتمر صحافي للإعلان عن تشكيلة الفريق التي ستواجه أرمينيا ثم المجر في 6 و9 أيلول/سبتمبر "هي أول مباراة لنا من دون ديوغو جوتا. نريد أن نُخلّد ذكراه كل يوم".

وأضاف "غياب ديوغو مصدر وحدة وتحفيز ومسؤولية، لأنه أراد الفوز بكأس العالم"، مُشيرا إلى أن الرقم 21 الذي كان يرتديه مهاجم ليفربول الانكليزي مع منتخب بلاده سيحمله الآن لاعب خط الوسط روبن نيفيش.

لقي جوتا (28 عاما) وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا (25 عاما) وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، حتفهما في حادث على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة سامورا على مقربة من الحدود الإسبانية البرتغالية.

أثار هذا الحادث المروع موجة من المشاعر في عالم الكرة المستديرة وخارجه.

وتستهل البرتغال مشوارها في تصفيات كأس العالم برحلة إلى أرمينيا السبت في 6 أيلول/سبتمبر، تليها زيارة إلى المجر بعد ثلاثة أيام، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا إيرلندا.

ولا يزال نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو البالغ 40 عاما، الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات، حاضرا بقوة ضمن التشكيلة، علما انه يملك الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية (221) والأهداف (138). تم استدعاء ايضا زميله الجديد في النصر جواو فيليكس.