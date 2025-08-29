- 1/2
- 2/2
في ظهور علني خلال فعالية “BNBDay” في طوكيو، قدّم “CZ”، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، رؤيته حول مستقبل منصات التداول، مؤكدا أن المنصات اللامركزية (DEX) مرشحة للتفوق على نظيراتها المركزية (CEX) بفضل التكامل مع الذكاء الاصطناعي وتقنيات ترميز الأصول الحقيقية (RWA).
أوضح “CZ” أن المنصات المركزية لا تزال مهيمنة حاليا بفضل السيولة العالية وسرعة المعاملات وسهولة الاستخدام، إلا أن التطورات القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تُغير موازين القوة.
واعتبر أن أدوات مثل وكلاء التداول المعتمدين على الذكاء الاصطناعي أو الأنظمة الذكية لتعزيز أمان البلوكشين ستكون من أبرز محركات التحول المستقبلي.
كما أشار إلى أن العملات المستقرة و ترميز الأصول الحقيقية يحملان إمكانات هائلة لإعادة تشكيل النظام المالي، لافتا إلى أن شبكة بينانس تستثمر بكثافة في هذا المجال، عبر شراكات مع مطورين داخل النظام البيئي.
لكنه شدد على أن التنظيم، ومتطلبات “اعرف عميلك” (KYC)، إضافة إلى قضايا السيولة، تبقى من أبرز التحديات أمام توسع DEX.
ورغم المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنافسة غير العادلة أو للتفوق على الآخرين، دعا “CZ” إلى تبني التغيير بمسؤولية، معتبرا أن التطورات التقنية القادمة أمر لا مفر منه في مسار صناعة العملات المشفرة.
اقرأ أيضا:
تجميد العقود الآجلة على بينانس: عطل تقني عابر أم مؤشر على ضغوط أعمق؟
“جيريمي” أحد المتبنين الأوائل للبيتكوين مصرحا: XRP عملة احتيال يمكن المراهنة عليها
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسس بينانس: الذكاء الاصطناعي وRWA سيدفعان منصات اللامركزية لتجاوز المنصات المركزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.