حمدان بن زايد: المرأة الإماراتية رمز للريادة وشريك فاعل في نهضة الوطن وتقدمه

أكّد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أهمية الدعم الكبير والرؤية الملهمة لـ «أم الإمارات»، التي شكّلت الركيزة الأساسية في مسيرة تمكين المرأة.
وقال سموّه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نستحضر بفخر الدعم الكبير والرؤية الملهمة لـ (أم الإمارات)، التي شكّلت الركيزة الأساسية في مسيرة تمكين المرأة. بفضل دعمها اللامحدود، أصبحت المرأة الإماراتية رمزاً للريادة والعطاء، بصماتها واضحة في كل ميدان، وشريكاً فاعلاً في نهضة الوطن وتقدمه».

