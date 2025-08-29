شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات قرية العبادل التراثية ببني كبير ضمن فعاليات «صيف الباحة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري، انطلقت أمس فعاليات قرية العبادل التراثية بمركز بني كبير في محافظة بلجرشي، ضمن برامج فعاليات «صيف الباحة 2025». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري، انطلقت أمس فعاليات قرية العبادل التراثية بمركز بني كبير في محافظة بلجرشي، ضمن برامج فعاليات «صيف الباحة 2025». وتضمّنت الفعاليات عروضا للحرف اليدوية مثل: السدو والخوص والتطريز، وأركانا تراثية كالمتحف والخيمة الشعبية وركن الطبخ الحيّ، إضافة إلى فعاليات ترفيهية متنوعة شملت العرضة الشعبية ومسرح الطفل. وجاءت الفعالية بتنظيم الجمعية السياحية التعاونية بالباحة، بالشراكة مع هيئة التراث وعدد من الجهات الحكومية والمجتمعية، في إطار إبراز الموروث الثقافي والسياحي للمنطقة، وتعزيز مشاركة المجتمع في برامج الصيف.

