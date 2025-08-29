انفجارات عنيفة تهز صنعاء

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء، إثر سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس.

وقال سكان محليون، «إن عشر غارات عنيفة استهدفت مواقع متفرقة جنوبي وغربي صنعاء دون أن تتضح على الفور المواقع المستهدفة»، مؤكدين ارتفاع أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل شنت أكثر من 10 غارات على صنعاء استهدفت منازل تختبئ فيها قيادات حوثية بارزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله، إن «الهجوم استهدف مسؤولين كباراً في جماعة الحوثي».

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين بأنه: «تعرض عدد كبير من كبار المسؤولين الحوثيين الذين كانوا يتجمعون في عدة أهداف بصنعاء لهجوم في وقت واحد».

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، تابعا الغارات على صنعاء.