اختطاف 100 شخص في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - لاجوس (وكالات)

أفاد مسؤولون محليون وزعماء مجتمع بأن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن شخصين، واختطفوا أكثر من 100 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في هجوم دامٍ وقع بولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت زامفارا بؤرة لهجمات العصابات المسلحة المعروفة محلياً بـ«قطاع الطرق»، التي جعلت التنقل والزراعة أمراً بالغ الخطورة في تلك المنطقة.

واقتحم المهاجمون قرية غامدوم مالام في منطقة أدافكا بوكويوم قرب منتصف نهار السبت الماضي، على متن عشرات الدراجات النارية، وهم يطلقون النار بشكل عشوائي، وفقاً لرئيس القرية محمد ماي أنجوا.

وقال أحد سكان القرية، إن المهاجمين انقسموا إلى مجموعتين، إحداهما كانت تختطف الناس والماشية، بينما نصبت الأخرى حاجزاً عند المدخل الرئيسي للقرية وأطلقت النار على كل من حاول المرور.

وفي سياق منفصل، قال سكان ومسؤولون محليون أمس، إن تفشي الكوليرا في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا، أودى بحياة ثمانية أشخاص على الأقل، وأصاب أكثر من 200 في 11 منطقة.