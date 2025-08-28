أنتِ نجمة العيلة.. محمود سعد يوجه رسالة حب ودعم لـ أنغام

محمود سعد: "والله وحشنا صوتك يا أنغام.. سواء بتتكلمي أو بتغني"‏

أول تسجيل صوتي لـ أنغام بعد محنتها الصحية

View this post on Instagram A post shared by Angham (@anghamofficial)

محمود سعد.. صلة الوصل بين أنغام ومحبيها في محنتها الصحية

حفل منتظر لـ أنغام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 07:06 مساءً - توجّه الإعلامي المصريبرسالة مؤثرة يملؤها المشاعر الطيبة إلى الفنانة، وذلك ردًا على رسالتها الصوتية التي ‏شاركتها مع جمهورها ومحبيها عبر منصاتها الاجتماعية، والتي طمأنتهم فيها على حالتها الصحية بعد تعافيها من أزمتها الصحية ‏الأخيرة، وأعربت من خلالها عن امتنانها العميق لمشاعر المحبة والدعاء التي غُمرت بها خلال رحلة العلاج.وقد عبر محمود سعد في رسالته عن مشاعر الدعم المستمر للفنانة، وذلك من خلال منشور بحسابه الخاص بالـ"فيسبوك" جاء كالتالي: " ‏والله وحشنا صوتك يا انغام.. سواء بتتكلمي أو بتغني.. كلمي جمهورك وناسك واهلك وان شاء الله قريب نسمعك بتغني لجمهورك وناسك ‏واهلك يا صوتنا الجميل.. عارفة ليه؟ لان انتي بنت الناس.. واخت الناس.. واحدة من العيلة طول الوقت.. لا.. انتي نجمة العيلة".‏يذكر أنحظيت بموجة كبيرة من الدعم والقلق من قبل الجمهور والإعلام خلال أزمتها الصحية، لتُطمئن الجميع برسالتها الأخيرة ‏التي تلقّت ردود فعل إيجابية واسعة.بصوت مفعم بمشاعر الامتنان والدموع، شاركت مؤخرًا الفنانة أنغام جمهورها أول رسالة صوتية لها عبر "إنستغرام" بعد تعافيها من الأزمة الصحية التي مرت بها وعودتها إلى مصر معبرة عن ‏احتياجها للحديث مع جمهورها بصوتها، وليس بكتابة رسالة، موجهة جزيل الشكر لكل من دعمها في محنتها قائلة : "أنا محتاجة أتكلم معاكوا بصوتي، وأشكر كل حد وقف جنبي وكل من دعا لي من قلبه". وعبرت من خلالها بالامتنان لكل من دعا لها في أزمتها حيث قالت: "دعاؤكم كان هو الدواء والإيد اللي بتطبطب، وهو اللي وقفني على رجلي بعد ربنا وبعد الدكاترة".وأكملت بصوت ممزوج بالدموع بأن كل خوفها أثناء هذه المحنة الصحية هو الرحيل وترك ابناءها قائلة: "أنتوا دعيتوا لأنغام يمكن في قلوبكم بس أنتوا دعيتوا كمان لأم اتمنت من ربنا أنها تكمل شوية عشان ‏تكمل حياة مع ولادها وتفرح بيهم وترجع تعيش في وسطيهم تاني".وتابعت رسالتها معبرة بأنها لأول مرة تشعر بالضعف ولكن الدعم المستمر من الجمهور كان بمثابة الدواء القوي الذي دفعها للتعافي قائلة: "وأنا عمري يمكن ما كنت بالضعف ده قبل كده بس أنا مش خجلانة أبداً أني أكون ضعيفة قدامكم شوية ‏لأني بحس أني حتة منكم وأن أنتوا أهلي ومش غلط أبداً ولا عيب أنه الإنسان يضعف قدام أهله ويطلب منهم أنهم يستحملوه في وقت ‏ضعفه وأنتو استحملتوني قوي وقفتوني على رجلي بجد بالدعاء وبالمحبة اللي وصلتني على سريري في المستشفى وكل ما كنت بفتح ‏عيني واقرأ كلامكم أو يوصلني كلامكم بأي شكل من الأشكال وحبكم ودعاءكم وأمنياتكم والكلام الحلو والداعم جداً جداً الحنين جداً اللي ‏كان بيتطبطب عليا كنت بصرر أني أفضل من فتح عيني وهو ده كان أكلي وشربي وكان دوايا الحقيقي".للمزيد.. أنغام تبكي في أول تسجيل صوتي بعد محنتها.. أنتوا دعيتوا وربنا استجابلطالما حرص الإعلاميبصفته صديق مقرب للعائلة على أن يكون مصدرًا موثوقًا لجمهور ومتابعي الفنانة، حيث كان ‏ينشر بشكل مستمر عبر حسابه الشخصي على الـ"فيسبوك" - سواء عبر منشورات مكتوبة أو بث مباشر - أحدث التطورات حول حالتها ‏الصحية ويطمئن الجمهور عليها خلال فترة علاجها في أحد المستشفيات الألمانية.وجاءت هذه المتابعة الدؤوبة إثر خضوع أنغام لعملية جراحية ناجحة لاستئصال ورم حميد في البنكرياس، أمضت على إثرها عدة أسابيع ‏تحت الرعاية الطبية الدقيقة. وكان سعد أول من بشر الجمهور بعودة أنغام إلى أرض الوطن، مسجلًا بذلك موقفًا إنسانيًا لافتًا.وتستعد الفنانةلاستئناف نشاطها الفني سريعاً؛ حيث تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح رويال ألبرت هول الشهير في العاصمة ‏البريطانية لندن، يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».