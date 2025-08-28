شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع خطاب عبد الملك الحوثي.. غارات إسرائيلية على صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تزامناً مع خطاب عبد الملك الحوثي.. غارات إسرائيلية على صنعاء

دوت انفجارات عدة في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الخميس، بعد ساعات على إطلاق جماعة الحوثي مسيرة مفخخة نحو إسرائيل.

كما أشارت إلى أن القصف العنيف تزامن مع خطاب متلفز لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، أكد خلاله "الاستمرار في مناصرة الشعب الفلسطيني بكل عزم وتصميم"، وفق تعبيره.



في حين كشفت مصادر أن الغارات استهدفت منازل يرجح تواجد قيادات حوثية داخلها.

بدورها أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الضربات استهدفت قيادات حوثية كبيرة وقادة بارزين، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.



فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مهاجمة عدة أهداف حوثية في اليمن.

إلى أن بلاده "حذرت الحوثيين من أن من يرفع يده على إسرائيل ستقطع".

بينما اكتفى الجيش الإسرائيلي بالإشارة إلى ضرب هدف عسكري، مؤكدا أن الهجوم كان موجها بدقة.

في المقابل، نفى الحوثيون استهداف قياداته، معتبرين أن الضربات الإسرائيلية "فاشلة كسابقاتها"، وفق تعبيرهم.

وأعلنوا أن الضربات استهدفت أعيانا مدنيةوكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل ساعات اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن، بعدما دوت صفارات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة.

أتى ذلك، بعد أيام قليلة من قصف الجيش الإسرائيلي عشرات الأهداف الحوثية في العاصمة اليمنيةفيما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتدفيع الحوثي ثمناً باهظاً جراء تلك الهجمات.



ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ، أطلق الحوثيون بشكل مستمر صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل تم اعتراض معظمها.



كما شنوا عشرات الهجمات على سفن تجارية بزعم ارتباطها بإسرائيل، متوعدين بالمزيد من أجل "مساندة الشعب الفلسطيني في غزة".



في المقابل شنت الولايات المتحدة عشرات الغارات على الجماعة المدعومة إيرانياً قبل أن تعلن منذ أشهر هدنة بين الجانبين، فيما استمرت إسرائيل بشن غارات بين الفينة والأخرى على مواقع الحوثيين في اليمن.