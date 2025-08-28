شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية للمرأة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع التفاصيل

التقت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن السيد/ أحمد سليمان ومسؤول حقوق الإنسان بالمفوضية أ. يسرى البكري اليوم الخميس وذلك في مقر اللجنة بالعاصمة المؤقتة عدن ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.



خلال الاجتماع، استعرضت د شفيقة خطة واستراتيجية اللجنة، معربة عن تطلعها لشراكة حقيقية مع المفوضية، خاصة في ظل الانتهاكات والعنف الذي تتعرض له المرأة في اليمن، ومؤكدة على أهمية دور الجهات الرسمية ومنها اللجنة الوطنية للمرأة في مساعدة النساء للوصول إلى العدالة.

كما قدمت د شفيقة سعيد عرضًا شاملًا لأهداف ومهام اللجنة الوطنية للمرأة وفروعها في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى شركائها المحليين والإقليميين والدوليين .

من جهته، أكد السيد أحمد سليمان على حرص المفوضية على العمل مع اللجنة الوطنية للمرأة، مشيرًا إلى أن حقوق المرأة تمثل جزءًا أساسيًا من مهام المفوضية.

وأضاف أنه من الضروري تحديد الأولويات لعام 2026، بهدف تضمين الخطط والمشاريع التي تتناسب مع أهداف الجانبين، مثل تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وبناء القدرات في مجال رصد الانتهاكات .



كما استعرض اللقاء تطلع اللجنة إلى إعداد استراتيجية خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة، والتأكيد على أهمية الشراكة مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وشدد الاجتماع على ضرورة التواصل المستمر بين اللجنة والمفوضية لتبادل البيانات والمعلومات ، بالإضافة إلى أهمية التوعية بحقوق النساء السجينات والعاملين في مجال حقوق الإنسان

وقد حضر اللقاء كادر اللجنة الوطنية للمرأة حيث يعكس هذا اللقاء التزام الطرفين بتعزيز حقوق المرأة لبذل الجهود المتواصلة في توحيد الرؤى والخطط بهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع .