تكنولوجيا: جوجل تبدأ تسليم طلبات الحجز المسبق لهاتف Pixel 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل رسميًا الأسبوع الماضي عن هواتف Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold، وبدأت في نفس الوقت استقبال طلبات الحجز المسبق لها.

اليوم، بدأت التقارير على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى وصول أولى الطلبات المسبقة للعملاء، وهو أمر ملحوظ نظرًا لأن هواتف Pixel 10 و10 Pro و10 Pro XL من المتوقع توفرها في المتاجر اعتبارًا من الغد فقط.

أفاد عدة مستخدمين في المملكة المتحدة وأستراليا والهند أنهم استلموا هواتفهم المحجوزة مسبقًا، وبعضهم حصل أيضًا على شاحن PixelSnap الجديد المزود بحامل.

كما أوضحت التقارير أن تحديثًا بحجم 579 ميجابايت سيكون جاهزًا للتثبيت عند تشغيل الجهاز لأول مرة.

المصدر