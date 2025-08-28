أبرز النجوم المنتظر تواجدهم على ريد كاربت ثاني أيام مهرجان فينيسيا السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 01:10 مساءً - في أول أيام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي انطلقت فعالياته أمس 27 أغسطس على أن يستمر حتى يوم 6 سبتمبر، شاهدنا العديد من النجوم والرموز السينمائية على الرد كاربت الذين حرصوا على التواجد لحضور تكريم المخرج الألماني فيرنر هرتزوغ من فرانسيس فورد كوبولا، ومشاهدة فيلم الإفتتاح La Grazia.

واليوم الخميس 28 أغسطس، يواصل المهرجان في ثاني أيامه، جذب مجموعة كبيرة أخرى من النجوم للترويج لأعمالهم التي سيتم عرضها اليوم.

نجوم اليوم الثاني من مهرجان فينيسيا.. من هم؟

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

يشهد اليوم عرض العديد من الأعمال الفنية في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث ستشهد صالات العرض الفيلم السعودي هجرة، ومن المتوقع حضور أبطال العمل؛ خيرية نظمي، لامار فدان الذي يمثل الفيلم أولى بطولاتها السينمائية، نواف الظفيري، براء عالم، ومخرجة العمل شهد أمين.

يروي الفيلم قصة جدة تسافر مع حفيدتيها في عام 2001 من الجنوب إلى مكة. وعندما تختفي الحفيدة الكبرى في ظروف غامضة، ‏تنطلق الجدة برفقة الحفيدة الصغرى شمالاً في رحلة بحث تمزج بين الألم والأمل. على امتداد الطريق، تنكشف أسرار عائلية وتُروى ‏حكايات منسية، فيكشف السفر عن وجوه خفية من التاريخ، ويُبرز التنوع الثقافي والحضاري للمملكة العربية السعودية وعمقها ‏الإنساني.

أيضاً من المنتظر حضور فريق عمل فيلم Bugonia، للنجمة إيما ستون، التي حلقت شعرها بالكامل لأجله، والتي وصلت بالفعل لمدينة فينيسيا الإيطالية لحضور عرض فيلمها. ويشمل فريق عمل الفيلم جيسي بلمونز، أليسيا سيلفرستون، ستافروس هالكياس، أيدان ديلبيس، ومخرج العمل يورغوس لانثيموس، الذي سبق وتعاون مع ستون في فيلم Poor Things الذي فاز بجائزة الأسد الذهبي المرموقة كأفضل فيلم في النسخة الـ 80 من مهرجان فينيسيا 2023.

وتدور أحداث فيلم Bugonia حول شابين مهووسين بنظريات المؤامرة، يقومان باختطاف الرئيس التنفيذي لشركة كبيرة (ستون)، مقتنعين بأنها كائن فضائي عازم على تدمير كوكب الأرض.

قد ترغبين في معرفة Poor Things يفوز بالأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا.. تعرفوا إلى قصته

فيلم Jay Kelly للنجم جورج كلوني والمنافس في المسابقة الرسمية للمهرجان، سيتم عرضه أيضاً اليوم ثاني أيام مهرجان فينيسيا. من المنتظر حضور طاقم العمل على رأسهم النجم جورج كلوني- الذي وصل فينيسيا رفقة زوجته أمل علم الدين- آدم ساندلر، إميلي مورتيمر، رايلي كيو، لارس إيدينغر، غريتا جيرفيغ، لويس بارتريدج، لورا ديرن، والمخرج نواه بومباخ.

وتدور أحداث الفيلم حول رحلة ممثل شهير يُدعى جاي كيلي Jay Kelly- الشخصية التي يقدّمها كلوني- ويجسد تحوّلاتها النفسية، ومن المقرر عرض الفيلم لاحقًا على نتفليكس في موسم الشتاء.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».