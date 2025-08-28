رسميًا من اليوم.. الجوازات السعودية تبدء تطبيق الشروط الجديدة لإصدار تأشيرة الزيارة العائلية

أعلنت الجوازات السعودية تطبيق مجموعة من الشروط الجديدة لإصدار تأشيرة الزيارة العائلية، وذلك في إطار جهود المملكة للموازنة بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات تنظيم الإقامة وسوق العمل، وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال التحول الرقمي وتحسين الخدمات الإلكترونية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

الجوازات السعودية تبدء تطبيق الشروط الجديدة لإصدار تأشيرة الزيارة العائلية

أجرت المديرية العامة للجوازات في السعودية، تعديلات جوهرية في نظام إصدار تأشيرة الزيارة العائلية، وتتضمن الإجراءات الجديدة قصر منح التأشيرات على أقارب الدرجة الأولى فقط، وهم: الزوج أو الزوجة، الأبناء، والوالدان، مع اشتراط إرفاق وثائق رسمية تُثبت صلة القرابة، على أن تكون مترجمة ومصدّقة من الجهات المختصة.

كما اشترطت المملكة أن لا تقل صلاحية إقامة مقدم الطلب عن 90 يومًا عند التقديم، إضافة إلى ضرورة أن يكون جواز سفر الزائر ساري المفعول لأكثر من 6 أشهر، دون أي استثناء.

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر.. الشروط والطريقة

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر متاحاً لجميع الجنسيات المقيمة في المملكة، ويتم ذلك من خلال تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، والدخول إلى الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة تمديد تأشيرة زيارة، ثم تحديد نوع التأشيرة واختيار "تأشيرة زيارة عائلية"، وإدخال بيانات الزائر، ثم دفع رسوم التمديد ورسوم التأمين الصحي، وتأكيد طلب التمديد.

وللموافقة على طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا عبر منصة أبشر، يجب توفر عدد من الشروط، وهي أن يكون الزائر متواجد في المملكة وأن يكون جواز سفره ساري الصلاحية، كما يجب أن لا تتجاوز ثلاثة أيام منذ انتهاء التأشيرة، وأن تكون مدة صلاحية التأشيرة المتبقية 7 أيام أو أقل عند تقديم طلب التمديد.