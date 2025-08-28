سعود بن صقر: نعتز بإنجازات ابنة الإمارات.. ونفخر بما حققته من نجاحات

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية اعتزازه بإنجازات ابنة الإمارات وفخره بما حققته من نجاحات.

وقال في كلمة لسموه «بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نُحيّي رمز المحبة والعطاء والخير، التي كانت ولا زالت ركيزة أساسية في نهضة وطننا ومسيرته التنموية. نعتز بإنجازات ابنة الإمارات، ونفخر بما حققته من نجاحات، وما تبذله من جهود لصون الهوية الوطنية وتعزيز القيم، مدفوعة بالعلم والإرادة والطموح. معها نمضي يداً بيد نحو مستقبلٍ مشرق بإذن الله».