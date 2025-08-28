Google تكشف خططها لإطلاق "دفتر الأستاذ العالمي" وسط سباق المؤسسات نحو البلوكشين

تام شمس - الخميس 28 أغسطس 2025 03:04 مساءً - كشف رئيس إستراتيجية Web3 في Google Cloud عن تفاصيل جديدة حول سلسلة الكتل (Layer-1) قيد التطوير لدى الشركة، والتي تحمل اسم Google Cloud Universal Ledger المُرمز (GCUL)، وذلك عبر منشور على لينكدإن.

وأوضح ريتش ويدمان أن البلوكشين الجديد هو ثمرة "سنوات من البحث والتطوير في غوغل"، وقد صُمم ليكون محايدًا بشكل موثوق ومتوافقًا مع العقود الذكية المبنية على لغة بايثون.

وبحسب ويدمان، فإن GCUL يهدف إلى أن يكون طبقة بنية تحتية مفتوحة للمؤسسات المالية. وأضاف: "شركة Tether لن تستخدم بلوكشين Circle، وAdyen على الأرجح لن تستخدم بلوكشين Stripe"، مشيرًا إلى أن الحياد المعلن لشبكة غوغل قد يساعد في توسيع نطاق اعتمادها.

تسعى كل من Circle و Stripe أيضًا لتطوير بلوكشينات من الطبقة الأولى. فقد أطلقت Circle مؤخرًا شبكة Arc، وهي شبكة مفتوحة مُحسَّنة لتمويل العملات المستقرة، فيما تعمل Stripe على مشروع سري يحمل الاسم الرمزي Tempo بالشراكة مع شركة رأس المال المخاطر Paradigm.

ووفقًا لمخطط شاركه ويدمان، فإن Stripe تركّز على شبكة مدفوعات بقيمة 1.4 تريليون دولار، وCircle تركّز Arc على عملة USDC، بينما يستهدف Google Universal Ledger أن يكون بلوكشينًا على نطاق كوكبي يخدم مليارات المستخدمين مع وظائف بمستوى البنوك. وأكد ويدمان أن غوغل ستكشف المزيد من التفاصيل التقنية حول المشروع "في الأشهر المقبلة."

غوغل توسّع نشاطها في البلوكشين منذ عام 2018، عندما أضافت بيانات البيتكوين إلى مستودعها Big Query، ثم دعمت الإيثيريوم وأكثر من عشر شبكات أخرى. وتسارع هذا التوجه في 2022 مع إطلاق قسم متخصص في Web3، ما أدى إلى شراكات مع شركات مثل Coinbase و Polygon و Solana.

غوغل تختبر دفتر الأستاذ العالمي مع CME

تعمل مجموعة Chicago Mercantile Exchange المُرمزة (CME) حاليًا مع Google Cloud لاختبار دفتر الأستاذ العالمي لأغراض الترميز والمدفوعات.

وقد كُشف عن التعاون في مارس الماضي عندما أعلنت الشركتان عن إطلاق مشروع تجريبي لاختبار تسوية الأصول المُرمزة وأنظمة المدفوعات بالجملة من دون الكشف عن الأصول المشمولة، على أن تبدأ تجارب أوسع بمشاركة السوق في عام 2026.

وقال رئيس مجلس إدارة CME والرئيس التنفيذي تيري دافي حينها إن دفتر الأستاذ العالمي قد يوفّر "كفاءات كبيرة في الضمانات والهامش والتسوية ومدفوعات الرسوم مع انتقال العالم إلى التداول على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع."

وبتأمينها تعاونًا مع CME، التي سجّلت إيرادات قياسية بلغت 1.7 مليار دولار في الربع الثاني من 2025 مع حجم تداول يومي بلغ 30.2 مليون عقد، تستهدف غوغل البنية التحتية الأساسية للتمويل العالمي.

تأتي آخر تحديثات غوغل بشأن سلسلة الطبقة الأولى الخاصة بها وسط موجة أوسع من شركات التكنولوجيا والفينتك التي تطوّر بلوكشينات خاصة بها. فقد أعلنت شركة Plasma المدعومة من مستثمرين مرتبطين بـ Tether في فبراير عن خطط لبناء بلوكشين من الطبقة الأولى يركّز على التسوية لعملة USDt بعد أن جمعت 24 مليون دولار.

وفي يونيو، أطلقت Robinhood أسهُمًا وصناديق مؤشرات أمريكية مُرمّزة لعملائها في أوروبا، حيث تُصدر حاليًا على شبكة Arbitrum، لكن الشركة تخطط لنقلها لاحقًا إلى بلوكشين من الطبقة الثانية خاص بها.