رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية يستقبل شخبوط بن نهيان آل نهيان

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل فخامة حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في مستهل زيارة عمل يقوم بها معاليه إلى العاصمة مقديشو.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لجمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامة حسن شيخ محمود معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

ورحب فخامته بزيارة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة لتوسيع وتطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.