ليو الرابع عشر يطالب بوقف العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين

ابوظبي - سيف اليزيد - روما (وكالات)

طالب بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، أمس، إسرائيل بوقف العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين في غزة، فيما ناشد بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في المنطقة المحاصرة. 
وتم مقاطعة البابا ليو مرتين بالتصفيق بينما كان يتلو بصوت عالٍ نداءه الأخير لإنهاء الحرب، خلال قداسه العام الأسبوعي، الذي حضره الآلاف من الأشخاص في قاعة الفاتيكان. 
وقال: «أدعو إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسهيل الدخول الآمن للمساعدات الإنسانية وإلى احترام القانون الإنساني بشكل كامل».
واستشهد بالقانون الدولي الذي ينص على الالتزام بحماية المدنيين وحظر العقاب الجماعي والاستخدام العشوائي للقوة والتهجير القسري للسكان.

محمد نصر

