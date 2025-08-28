33 قتيلاً بفيضانات الهند ونزوح 150 ألفاً في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أودت فيضانات وانزلاقات للتربة ناجمة عن أمطار قياسية في منطقة جامو وكشمير الهندية بأكثر من 30 شخصاً، بحسب ما أفاد مسؤولون أمس، فيما طلبت السلطات الباكستانية المساعدة العسكرية في جهود الإنقاذ بعد غرق القرى ونزوح أكثر من 150 ألف شخص. وأدى انزلاق للتربة إلى سقوط 33 قتيلاً على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤول مسؤول إدارة الكوارث المحلية محمد إرشاد. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن الأمطار كانت قياسية في منطقتين.

وسجّلت منطقتا جامو وأدهامبور أعلى معدل لهطول الأمطار خلال 24 ساعة أمس، إذ شهدت جامو هطول 296 مليمتراً، أي أعلى بتسعة في المئة عن الرقم القياسي المسجّل عام 1973، وسُجّل في أدهامبور هطول 629,4 مليمتراً، في زيادة نسبتها 84 في المئة عن المستوى المسجّل عام 2019.

واعتبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن سقوط القتلى أمر «محزن».

وعمّت الفوضى شطر كشمير الخاضع لإدارة الهند في منطقة الهيملايا نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة.

وتكثر الفيضانات وانزلاقات التربة أثناء الموسم الماطر بين يونيو وسبتمبر، لكن خبراء يشيرون إلى أن تغير المناخ، مصحوباً بالتطوير العمراني غير المخطط له، يزيد من تكرارها وشدتها وتأثيرها.

وفي إقليم البنجاب بشرق باكستان، قال مسؤولون: إن السلطات طلبت، أمس، المساعدة العسكرية في جهود الإنقاذ والإغاثة بعدما تسببت الأمطار الموسمية في فيضان الأنهار، وغرق القرى ونزوح أكثر من 150 ألف شخص.

وقام رجال الإنقاذ بإجلاء أكثر من 20 ألف شخص بعد منتصف الليل من على مشارف لاهور وهي ثانية أكبر مدينة في باكستان التي تواجه أيضاً خطر فيضان.

وبدأت عمليات الإجلاء أوائل الأسبوع الجاري في ست مقاطعات في البنجاب بعدما أسفرت الأمطار الموسمية الأشد من المعتاد، وإطلاق المياه من السدود الفائضة في الهند المجاورة، عن سيول في مناطق حدودية منخفضة.

وأمس الأول، حذرت السلطات الباكستانية من توقع حدوث فيضان كبير في نهر رافي بمنطقة شاه دارة شرق البلاد، حيث تواجه الأنهار في إقليم البنجاب خطراً مرتفعاً بشكل استثنائي من وقوع فيضانات بسبب مزيج من هطول الأمطار الغزيرة ومن المياه الفائضة التي تطلقها الهند من السدود، بحسب ما أوردته قناة «جيو» الإخبارية الباكستانية.

بوابات السدود

نقلت قناة «جيو» الباكستانية عن مصدر حكومي هندي القول: إن الهند فتحت جميع بوابات السدود الرئيسة على الأنهار في الجزء التابع لها من منطقة جامو وكشمير، عقب هطول أمطار غزيرة، محذرة باكستان من احتمال حدوث فيضانات في مجرى النهر.

وأفادت باكستان بأن إسلام آباد تلقت التحذير، وأصدرت لاحقاً إنذاراً من وقوع فيضانات في ثلاثة أنهار تتدفق إلى البلاد من الهند. ويأتي أحدث تحذير من الفيضانات في إسلام آباد في ظل استمرار موسم هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على الهند وباكستان.