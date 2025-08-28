Circle توسّع اعتماد USDC عالميًا عبر شراكات مع Mastercard و Finastra

تام شمس - الخميس 28 أغسطس 2025 03:04 مساءً - كشفت شركة Circle عن شراكتين جديدتين لدمج التسويات باستخدام العملات المستقرة في النظام المالي التقليدي، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور USD Coin المُرمز (USDC) على مستوى البنوك والتجار حول العالم.

وأعلنت Mastercard يوم الأربعاء أنها ستُمكّن شركات الاستحواذ والتجار في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (EEMEA) من تسوية المعاملات باستخدام USDC وEuro Coin المُرمز (EURC).

وستكون شركتا Arab Financial Services وEazy Financial Services أول من يعتمد هذه الخدمة، ما يجعلها أول خدمة تسوية بالعملات المستقرة متاحة عبر Mastercard في المنطقة.

كما أعلنت Finastra، مزوّد البرمجيات المالية في لندن، يوم الأربعاء عن دمج USDC في منصتها Global PAYplus، والتي تعالج أكثر من 5 تريليونات دولار من المدفوعات عبر الحدود يوميًا.

وبحسب الشركة، فإن هذا التكامل سيسمح للبنوك في 50 دولة بتسوية المدفوعات الدولية باستخدام USDC حتى عند بقاء أوامر الدفع مقومة بالعملات التقليدية.

سيركل تستهدف التبني العالمي

توسّع Circle من شراكاتها منذ إقرار قانون GENIUS في الكونغرس الأمريكي، والذي وقّع عليه الرئيس في يوليو، ليشكّل أول إطار تنظيمي فيدرالي للعملات المستقرة في البلاد.

وفي 31 يوليو، أعلنت الشركة عن شراكة مع منصة OKX، إحدى أكبر منصات التداول عالميًا ذات الحضور القوي في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وقد أتاح الاتفاق تحويلات مجانية من USDC إلى الدولار الأمريكي، مما عزّز سيولة العملة المستقرة عالميًا وجعلها أكثر جاذبية للمتداولين في الأسواق الدولية الرئيسية.

أكبر العملات المستقرة حسب القيمة السوقية. المصدر: Coingecko

وفي أغسطس، وجّهت Circle أنظارها نحو آسيا، حيث التقى مسؤولوها مع الرؤساء التنفيذيين لأكبر أربعة بنوك كورية جنوبية KB Kookmin، Shinhan، Hana وWoori لبحث إمكانيات الدمج على البلوكتشين وإصدار عملة مستقرة مدعومة بالوون الكوري.

كما انضمت الشركة إلى SBI Group وRipple وStartale في مشروع مشترك لتعزيز اعتماد USDC في اليابان وتطوير منصة لتداول الأصول المرمّزة من الأصول الواقعية.