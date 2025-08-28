إيما ستون وفريق عمل Bugonia على رد كاربت مهرجان فينيسيا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 08:20 مساءً - في ثاني أيام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، توهجت السجادة الحمراء بحضور نخبة من النجوم والمشاهير، لحضور العرض الخاص لفيلم Bugonia، لنجمة هوليوود إيما ستون، حيث حرص فريق عمل الفيلم على التقاط الصور التذكارية وإمضاء الأوتوغرافات للجمهور المصطف.

نجوم رد كاربت Bugonia على سجادة مهرجان فينيسيا الحمراء

رد كاربت فيلم Bugonia جذبت العديد من الشخصيات السينمائية المرموقة، جاء في مقدمتهم النجمة الإيطالية إيمانويلا فانيلي التي قدمت حفل افتتاح المهرجان امس والتي من المقرر أن تقدم حفل الختام أيضاً، نجود الرميحي، نومي راباس، جايا فيسكو جيلاردي، ويليم ديفو، تيزيانا روكو، ناتاليا باراجوني، فالنتينا كاباسي، جوليا إيزو، لوكا جيرفاسي، أليسيا سيلفرستون، والمزيد من النجوم الذين كان من أبرزهم فريق عمل فيلم Bugonia، وهم يورغوس لانثيموس، إيما ستون، أيدان ديلبيس وجيسي بليمونز.

قصة فيلم Bugonia

تدور أحداث الفيلم حول شابين مهووسين بنظريات المؤامرة، يقومان باختطاف الرئيس التنفيذي لشركة كبيرة، مقتنعين بأنها كائن فضائي عازم على تدمير كوكب الأرض.

شارك في بطولة الفيلم بجانب إيما ستون؛ جيسي بلمونز، أليسيا سيلفرستون، ستافروس هالكياس، أيدان ديلبيس، وهو من إخراج يورغوس لانثيموس.

الفيلم يستعرض صراعها للبقاء وفك رموز المؤامرة التي تُحيط بها، وسط تحولات نفسية وجسدية ملحوظة، منها حلاقة رأسها التي تعكس تحولها الداخلي والخارجي.

ومن أجل تصوير الفيلم، اضطرت إيما ستون لحلق شعرها، وارتداء شعر مستعار لفترة طويلة. هذه التجربة جعلتها تشعر بمزيج من المشاعر، بين التفاني في العمل، والشعور بالحزن لاستعادة ذكريات مؤلمة.

وتُعد مشاركة إيما ستون في مهرجان فينيسا هذا العام هم الخامس لها على مدار مسيرتها الفنية، حيث شاركت أول مرة بفيلم Birdman عام 2014، La La Land عام 2016، The Favourite عام 2018، ثم Poor Things عام 2023، على الرغم من عدم حضورها مهرجان هذا العام بسبب إضراب هوليوود.

كما يُعد فيلم Bugonia التعاون الرابع أيضاً مع المخرج يورغوس لانثيموس، حيث بدأ تعاونهما بفيلم The Favourite عام 2018، فيلم Poor Things عام 2023، وفيلم Kinds of Kindness عام 2024.

