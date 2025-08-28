شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير مكة يدشن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أمس، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية في أبراج الساعة بمكة المكرمة، بإشراف رابطة العالم الإسلامي، وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، وعدد من مسؤولي الجهات.

واطلع الأمير سعود خلال جولته في أرجاء المتحف على الأجنحة والمعارض المتنوعة التي تتيح للزائر تجربة معرفية وتفاعلية متكاملة حول السيرة النبوية العطرة والحضارة الإسلامية، وذلك عبر أحدث التقنيات البصرية والرقمية.

وتضمن المعرض جناح «النبي صلى الله عليه وسلم كأنك معه»، الذي يصور مشاهد من مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الهجرة، إلى جانب بانوراما الحجرة النبوية الشريفة، وجناح الطب النبوي، إضافة إلى استعراض البرنامج اليومي للنبي عليه الصلاة والسلام، في رحلة ثرية تنقل الزائر إلى أجواء السيرة، وكأنها ماثلة أمامه.

واستمع نائب أمير مكة إلى شرح عن المنصة الرقمية المصاحبة للمتحف «إتحاف»، التي تحتضن مكتبة علمية وموسوعات معرفية وتقنية مترجمة إلى أبرز لغات العالم، بما يتيح نشر السيرة النبوية بوسائل عصرية مبتكرة، ويواكب في الوقت نفسه مستهدفات التحول الرقمي في المملكة.

وزار نائب أمير منطقة مكة المكرمة المعرض الدائم المخصص لعرض جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والقرآن الكريم والسنة النبوية، الذي يجسد ما تبذله من عناية ورعاية عظيمة في هذا المجال.

وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته وتشريفه حفل التدشين، مؤكدا أن هذا الحضور الكريم يجسد ما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - وإمارة المنطقة من دعم واهتمام بالمشاريع النوعية في مكة المكرمة.