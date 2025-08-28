شكرا لقرائتكم خبر المملكة تشارك في معرض دمشق الدولي الـ62 باعتبارها ضيف الشرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك المملكة العربية السعودية في النسخة الـ62 من معرض دمشق الدولي، الذي ينظم خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2025م، في العاصمة السورية دمشق، تحت شعار «نشبه بعضنا»، حيث تشارك المملكة باعتبارها ضيف الشرف، من خلال مشاركة عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومجلس الأعمال السعودي السوري، وبنك التصدير والاستيراد السعودي إضافة إلى أكثر من 80 شركة وطنية من قطاعات متنوعة؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وإبراز تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الإقليمية.

ويعد معرض دمشق الدولي من أبرز الفعاليات الاقتصادية في المنطقة، حيث يجمع شركات وجهات، من مختلف الدول، والقطاعات لمناقشة فرص الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية، واستكشاف مجالات تعاون جديدة. كما يسلط المعرض الضوء على الاتجاهات الحديثة والابتكارات التي تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة.

وأكدت الجهات المشاركة من المملكة أن الحضور السعودي في هذه النسخة كضيف شرف، يعكس متانة الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويترجم حرص المملكة على تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنمية التجارة البينية، بما يفتح آفاقا جديدة أمام السلع والخدمات الوطنية في السوق السورية، مبينة أن شعار «نشبه بعضنا» يبرز القيم المشتركة والتقارب الذي يهيئ بيئة مواتية للتعاون والاستثمار المشترك.

وأوضحت الجهات السعودية المشاركة أن هذه النسخة من المعرض، ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات متعددة من بينها الطاقة والطاقة المتجددة، والاستثمار، والتجارة بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتكامل بين البلدين.

وتأتي هذه المشاركة ضمن توجهات المملكة الاستراتيجية نحو توسيع حضورها في أكبر المعارض الإقليمية والعالمية، وتوطيد شراكاتها التجارية في مختلف الأسواق؛ دعما لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي.