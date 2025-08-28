شكرا لقرائتكم خبر جامعة أم القرى تدشن منصتي «مستشارك» و«وعي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت جامعة أم القرى منصتي (مستشارك) و(وعي)، وذلك خلال أعمال مؤتمر «مسؤولية الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري»، والذي تنظمه الجامعة خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الحالي.

وتختص منصتي مستشارك ووعي وهما منصتان الكترونيتان بتقديم الاستشارات المجانية عن بعد في عدد من المجالات (الصحة النفسية، والتربوية والأسرية، والاجتماعية والمهنية التطويرية) بسرية تامة، من خلال نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين وذوي الخبرة في مجال تقديم الاستشارات، وتقديم الاستشارات التخصصية للمجتمع، ورفع مستوى الصحة النفسية والاجتماعية والأداء الشخصي والمهني للمستفيدين، والإسهام في تعزيز جودة الحياة للفرد والمجتمع ورفع الوعي بالجوانب المختلفة.

وتعد منصة وعي قناة مخصصة لاستقبال البلاغات عن أي مخالفات فكرية أو سلوكيات متطرفة أو ظواهر سلبية، والحفاظ على مجتمع جامعي آمن خال من الظواهر السلبية، وتسهيل رصد المخالفات والحفاظ على الخصوصية في ذلك، ومساعدة وحدة التوعية الفكرية في مواجهة المخالفات والظواهر السلبية، وتفعيل المجتمع الجامعي في حماية الوطن وأبنائه وتعزيز حس المسؤولية الوطنية.