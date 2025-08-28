رغم تدهور حالته الصحية.. جورج كلوني ينضم لفريق Jay Kelly على رد كاربت مهرجان فينيسيا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 11:05 مساءً - تصدر اسم جورج كلوني في الساعات القليلة الماضية منصات التواصل الإجتماعي ومواقع الصحف العالمية بعد أن انسحب من بعض فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي على الرغم من وصوله فينيسيا يوم أمس رفقة زوجته أمل كلوني، حيث عانى النجم من التهاب حاد في الجيوب الأنفية، الأمر الذي منعه من حضور حفل افتتاح مهرجان فينيسيا الذي أُقيم مساء أمس، كما اعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي للفيلم الذي أقيم عصر الخميس.

جورج كلوني ينضم لفريق نجوم Jay Kelly على السجادة الحمراء

رغم تناقل العديد من الأنباء التي تؤكد غيابه عن حضور العرض الخاص لفيلمه جاي كيلي Jay Kelly، ورغم هطول الأمطار بشكلٍ كثيف على مدينة فينيسيا الإيطالية التي تحتضن المهرجان السنوي العريق، فاجأ جورج كلوني رفقة زوجته أمل كلوني، الحضور والصحافة بإنضمامه لفريق فيلمه جاي كيلي على السجادة الحمراء. كما حرص أيضاً عدد كبير من النجوم والمشاهير على حضور عرض فيلم جاي كيلي Jay Kelly.

وقد بدا على النجم السعادة لوقوفه على أرض المهرجان وحضوره واحدة من أبرز الفعاليات العالمية.

ومن أبرز نجوم رد كاربت فيلم جاي كيلي؛ جيوفانا ماتشي وميشيل برافي، راهي تشادا، كريستوفر أليو وسيمونا جاكستايت، بريتيكا سواروب، كاترينا ميليتشيو، كارولينا كافالي ولوكريزيا جوجليلمينو، إيفا روبن، بينيديتا بوركارولي، ماركو بونادي.

حضور نجوم الفيلم المؤتمر الصحفي وغياب جورج كلوني

رغم غياب كلوني الذي كان ملحوظًا في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم في وقتٍ سابق من اليوم، حضر باومباخ وباقي نجوم «Jay Kelly»، بما في ذلك آدم ساندلر ولورا ديرن وإميلي مورتمر، في مهرجان فينيسيا لمناقشة مراحل صناعة الفيلم. وكشف باومباخ أن دور البطولة كُتب خصيصًا لكلوني، وقال: «كان من المهم جدًا أن يشعر جمهور الفيلم بعلاقة مع الممثل. نحن جميعًا لدينا تاريخ مع جورج، تمامًا كما أن الشخصيات في الفيلم لها تاريخ مع Jay».

يحمل كلوني في هذا الدور كل أعباء كونه جورج كلوني — الكاريزما، الألفة العامة، حتى النقد — واستغل باومباخ ذلك بذكاء لتعزيز شخصية Jay Kelly طوال الفيلم.

وأكد المخرج أن مشاهدة كلوني يؤدي هذا الدور تركته متأثرًا بشكل غير معتاد في موقع التصوير، وأضاف: «شخصية Jay Kelly تهرب من نفسها طوال الفيلم — تتجنب وتخفي. وما كنت أطلبه من جورج هو أن يكشف عن نفسه أكثر فأكثر أثناء ذلك. عادةً لا أبكي أثناء التصوير، لكن هذا الفيلم أبكاني بالفعل».

إشادة النجوم بأداء كلوني

وأضافت لورا ديرن أنها كانت «محطمة» لعدم قدرة كلوني على التواجد معهم، لكنها أشادت بـ«الهدية التي قدمها في أدائه الرائع والصادق والمذهل» في الفيلم.

ورغم أن «Jay Kelly» يتناول حياة أحد أشهر الأشخاص في العالم ومواجهته لخياراته الحياتية، شدد باومباخ على العناصر الإنسانية والعالمية للفيلم، قائلاً: «أشعر أنه إذا صنعت فيلمًا عن المافيا، فأنت تصنع فيلمًا عن العائلة. إذا صنعت فيلمًا عن الفضاء، فأنت تصنع فيلمًا عن الدين. وإذا صنعت فيلمًا عن ممثل، فأنت تصنع فيلمًا عن الهوية والأداء».

وأضاف: «كان من الممتع أن يكون كل محيط نجم الفيلم موجودًا، لكن الفيلم كان دائمًا عن البحث عن الذات».

مغادرة جورج كلوني مهرجان فينيسيا

اضطر النجم الأميركي جورج كلوني إلى تقليص جدول أعماله بشكلٍ مفاجئ بسبب شعوره بوعكة صحية. وأكدت مصادر مقربة من إدارة المهرجان أن النجم اضطر إلى مغادرة فندق إكسلسيور عند الرابعة عصرًا متوجهًا إلى مقر إقامته للراحة، بناءً على نصائح طبية، تجنبًا لأي مضاعفات، وأوضحت المصادر أن الأمر لا يتعدى كونه حالة من الإرهاق الصحي العابر، مؤكدة أن النجم سيعود بكامل لياقته للمشاركة في العرض الرسمي للفيلم.

وفي تلك اللحظة، استعاد المهرجان ذكرى العام الماضي، حين اضطر المخرج جون واتس إلى التغيب عن العرض العالمي لفيلمه "Wolfs" إثر إصابته بفيروس كوفيد-19، مما شكل مفارقة لافتة مع الغياب المؤقت لجورج كلوني هذا العام.

