صناع فيلم هجرة على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025 .. بعدسة الخليج 365

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 12:58 صباحاً - وصل فريق عمل الفيلم السعودي "هجرة" قبل قليل إلى السجادة الحمراء؛ للمشاركة في العرض العالمي الأول، ضمن فعاليات الدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وقد خطف صناع الفيلم الأنظار أثناء ظهورهم على السجادة الحمراء، رغم الأمطار التي سبقت انطلاق الفعاليات، حيث يُعرض الفيلم في قسم "فينيسيا سبوتلايت – Venezia Spotlight" المخصص لتسليط الضوء على أبرز الإنتاجات السينمائية.

ورغم هطول الأمطار بقوة على مقر عرض الفيلم، حرص نجوم "هجرة" على الدخول إلى السجادة الحمراء معا، في موكب ضم المخرجة شهد أمين وشقيقتها عارضة الأزياء غالية أمين المشاركة في بطولة الفيلم، مع النجوم خيرية نظمي، نواف الظفيري، لمار فدان، وفيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي ومنتج الفيلم، وشيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وأنطوان خليفة، مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والمنتج محمد حفظي، وحرص على مشاركتهم فرحة العرض العالمي الأول ألبرتو باربيرا مدير مهرجان البندقية السينمائي.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎مجلة الخليج 365‎‏ (@‏‎sayidaty‎‏)‎‏

أبطال وقصة فيلم هجرة

الفيلم السعودي "هجرة" يحظى بدعم من صندوق البحر الأحمر السينمائي، يشارك في بطولته كل من: خيرية نظمي، نواف الظفيري، لمار فدان، براء عالم، رغد بخاري، عبدالسلام الحويطي، تأليف وإخراج: شهد أمين، وتتلخص القصة حول الرابطة التي تنشأ بين أجيال مختلفة من النساء السعوديات، خلال رحلة عبر الصحراء إلى مكة. عندما تختفي الحفيدة الكبرى، تسافر الجدة شمالًا؛ بحثًا عن المراهقة المفقودة.

ويدور فيلم "هجرة" حول جنى، البالغة من العمر 12 عامًا، التي تنطلق في رحلة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج مع جدتها الصارمة ستي، وشقيقتها المتمردة سارة، البالغة من العمر 18 عامًا. ولكن قبل وصولهن إلى وجهتهن، تختفي سارة، ما يُجبر جنى وستي على البحث عنها في رحلة محمومة وعاجلة.

جنى وستي بين البحث عن الحقيقة ومواجهة الماضي

وخوفًا من اكتشاف والد سارة للحقيقة، تُغامر ستي وجنى بكل ما أوتيتا من قوة، مصممتين على كشف سبب اختفاء سارة. تمتد رحلتهما من جنوب المملكة العربية السعودية إلى حدودها الشمالية، عابرتين طرق الحج القديمة، ومواجهتين غرباء، ومناظر طبيعية قاسية، وأسرارًا عائلية دفنت منذ زمن طويل.

ومع ازدياد تقاربهما، تبدأ جنى في كشف قصص من ماضي ستي الغني والمعقد. يكشف البحث عن سارة عن خلافات عميقة بين الأجيال بين نساء عائلتيهما. وبينما تبدأ رحلتهما القاسية في عكس تجارب الحج الروحية، قد تجد جنى وستي شيئًا أقوى من المصالحة.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏تمت مشاركة منشور بواسطة ‏مجلة الخليج 365‏ (@‏sayidaty‏)‏

مشاركة سعودية تحظى باهتمام خاص

فيلم "هجرة" يعد أبرز المشاركات التي تحظى باهتمام خاص هذا العام، بعدما استطاعت مخرجته السعودية شهد أمين، أن تثبت نفسها كواحدة من أبرز المخرجات الصاعدات؛ بفضل أسلوبها السينمائي الشعري المتفرد. الفيلم يحظى بدعم صندوق البحر الأحمر، ويُعرض ضمن برنامج "فينيسيا سبوتلايت"، في عودة جديدة لأمين إلى المهرجان بعد نجاح عرض فيلمها الروائي الأول "سَعَف" عام 2019 على أرض ليدو.

#بعدسة_سيدتي | في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، جلسة تصوير رسمية لفريق عمل فيلم "هجرة" للمخرجة السعودية شهد أمين، والذي يشارك ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ82 في قسم “الأضواء” (Venice Spotlight Competition)#سيدتي_في_فينيسيا… pic.twitter.com/iR6aLesLxT — مجلة سيدتي (@sayidatynet) August 28, 2025

وتستمر فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، خلال الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر 2025، تحت إشراف "La Biennale di Venezia" وبإدارة الناقد الإيطالي البارز ألبرتو باربيرا. الدورة الحالية، على غرار سابقاتها، تمزج بين البُعد الصناعي والإبداع الفني والتجريب، كما تشهد إعادة إحياء قسم "فينيسيا كلاسيك"، المخصص لترميم واستعادة أفلام شكلت علامة فارقة في ذاكرة الأجيال السينمائية.

