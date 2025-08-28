عرض فيلم مين يصدق للمخرجة زينة عبد الباقي في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 08:20 مساءً - يعرض فيلم "مين يصدق" للمخرجة زينة أشرف عبد الباقي ضمن عروض برنامج على الشط الذي تطلقه منظمة "كلام أفلام" هذا الصيف في باريس، وذلك يوم الأربعاء 3 سبتمبر في المركز الثقافي Point Éphémère الساعة 7:30 مساءً، ثم يليه نقاش مع الجمهور.

العرض الأول لفيلم "مين يصدق"

الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في مسابقة آفاق السينما العربية بالدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويدور حول نادين التي تتعرف على شاب محتال يقدم لها نوعاً من الحب والاهتمام تفتقدهما، ويورطها معه في عمليات احتيال تؤدي لعديد من المشاكل. الفيلم من بطولة النجمين الشابين يوسف عمر وچيدا منصور، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من النجوم الكبار من بينهم أشرف عبد الباقي وشريف منير وأحمد رزق.

سكرين شوت من الاستوري التابع لـ حساب زينة أشرف عبد الباقي على إنستغرام

الإشادة بالمخرجة زينة عبد الباقي

حظي فيلم "مين يصدق" بإعجاب وتفاعل عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والذين أبدوا إعجابهم بفكرة الفيلم، كما أشادوا بمخرجته زينة عبد الباقي في أولى تجاربها السينمائية الطويلة، والتي وصفوها بالتجربة المليئة بالتشويق والمتعة بحسب وصفهم.

على الجانب الآخر، حظيت أغاني فيلم «مين يصدق» على تفاعل كبير على منصات الفيديوهات الشهيرة، حيث نشر الكثيرون مقاطع من الأغاني عبر حساباتهم الخاصة، وأبدوا تفاعلهم معها.

الصورة من المركز الإعلامي للمخرجة زينة أشرف عبد الباقي



رحلة "كلام أفلام" بين باريس والعالم العربي

"كلام أفلام" هي منظمة تعنى بدعم الفنانين الشباب والناشئين من المشرق إلى المغرب، سواء في باريس أو خارجها. ومن خلال برنامج العروض "على الشط"، يتم استكشاف الصلة الوثيقة التي تجمع الناس بشواطئ المغرب والمشرق، وفي هذه الحالة، أوروبا أيضًا.

سكرين شوت من الاستوري التابع لـ حساب زينة أشرف عبد الباقي على إنستغرام

" ولد وبنت وشايب" أولى التجارب الإخراجية لـ زينة عبد الباقي في عالم الدراما

على جانب آخر ، تواصل المخرجة زينة أشرف عبد الباقي، تصوير مسلسلها الجديد "ولد وبنت وشايب" الذي يعد أولى تجاربها في عالم الدراما الدراما التلفزيونية، وهو عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions .

ويضم مسلسل "ولد بنت شايب" كل من الفنان أشرف عبد الباقي، ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، انتصار، مروان المسلماني، نبيل عيسى وآخرين، والعمل من إخراج زينة أشرف عبد الباقي، ومن المنتظر عرضه خلال الأشهر القادمة.



