شاهد بالصورة والفيديو.. طفل سوداني يحمس أفراد الشرطة بشعارات قوية ويخطف الأضواء على مواقع التواصل

خطف طفل سوداني, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهوره في إحدى الفعاليات التي نظمتها قوات الشرطة بولاية الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطفل خطف الأضواء بشعارات قوية حمس بها أفراد الشرطة, وبحضور أحد القادة الحاضرين الفعالية.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

