رئيس الوزراء يلتقي أعضاء لجنة أمن ولاية الخرطوم ويشيد بالتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية

إلتقى رئيس مجلس الوزراء بروفسير كامل إدريس اليوم أعضاء لجنة أمن ولاية الخرطوم بحضور والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وذلك عقب اجتماعه الدوري اليوم وأشاد كامل بالتنسيق المشترك بين كافة مكونات اللجنة من الأجهزة الأمنية المختلفة ودعا لمزيد من الجهد لبسط الأمن بولاية الخرطوم وذلك عقب التنوير الذي قدمه والي الخرطوم حول مهام اللجنة وانعقاد اجتماعاتها بشكل منتظم.

إلى ذلك وقف اجتماع لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم على الموقف الأمني والجنائي والذي أشار إلى إنخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة كما وقف على الإنجازات التي تحققت على صعيد الطوف المشترك والخلية الأمنية حيث تمكن الطوف المشترك من التصدي للظواهر السالبة وبلغت جملة المسروقات من أجهزة وخلافها عدد(2063) وعدد (233) متهم وكمية من الأسلحة بجانب القبض على أعداد كبيرة من الأجانب المخالفين للقوانين فتحت في مواجتهم بلاغات كما نصبت الأجهزة الأمنية إرتكازات جديدة لتعزيز الأمن ومكافحة المخدرات ومعتادي الاجرام حيث تم القبض على عدد كبير من المواتر المخالفة لأمر الطوارئ وعدد(80)عربة بدون لوحات تنفيذا لقرار رئيس مجلس السيادة بتوقيف أي عربة لا تحمل لوحات وعدد (424) عربة غير مرخصة و(31)عربة مخالفة ترخيص

وعلى صعيد الخلية الأمنية تم القبض على أعداد كبيرة من المتعاونين مع المليشيا وبعضهم كانوا يحاربون إلى جانب المليشيا وسجلوا اعترافات قضائية بذلك فيما صدرت أحكام في مواجهة عددا منهم بجانب القبض على معتادي الاجرام عبر النهب المسلح والقبض على مسروقات داخل مخازن .

وفي ما يتعلق بعودة المواطنين فهناك تزايد مستمر في أعداد العائدين وبلغ عددهم خلال هذا الاسبوع (86552) مواطن.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم