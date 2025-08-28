زيادة حصة الحجاج السودانيين بنسبة 100% موسم حج 1447 هـ

اتفقت جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية على مضاعفة حصة السودان في موسم حج العام 1447 هـ، لتصل إلى نحو 23 ألف حاج بدلاً من 11,500 حاج في الموسم الماضي.

وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة ورئيس وفد السودان، الأستاذ سامي الرشيد في تصريح لسونا أن طلب زيادة الحصة جاء في أعقاب الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة في “حرب الكرامة”، مما أسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد وأتاح فرصة أكبر للمواطنين السودانيين لأداء فريضة الحج.

وأضاف سامي ان الاجتماع التحضيري بين الجانبين السوداني والسعودي، والذي عُقد اليوم الأربعاء بمكة المكرمة، جاء في وقت مبكر هذا العام، وفقًا للمصفوفة الزمنية المعتمدة من الجانب السعودي، وذلك بهدف الإعداد والتنسيق المبكر لموسم الحج.

وأشار الرشيد إلى أن الجانب السعودي أشاد بجهود مكتب شؤون حجاج السودان وحرصه على التنسيق المحكم وتقديم أفضل الخدمات لراحة ضيوف الرحمن. وأضاف أن هذه الترتيبات تجري بإشراف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ بشير هارون، وبرعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس.

وأكد الرشيد أن الحجاج السودانيين سيُفوجون هذا العام من جميع مطارات السودان، وعلى رأسها مطار الخرطوم الدولي ومطار الفاشر، بإذن الله، عبر خطوط الطيران السودانية والسعودية، إلى جانب النقل البحري.

كما أشار إلى أن السودان تقدم بعدد من المبادرات المهمة لتطبيقها هذا العام، من أبرزها:

• مبادرة “طريق مكة” : التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج السودانيين وفرز وترميز الأمتعة في مطارات السودان وميناء سواكن.

• تسليم بطاقة “نسك” : من داخل السودان لتسهيل الإجراءات في الأراضي المقدسة.

من جانبها، أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أن هناك نظمًا وضوابط جديدة لحج 1447 هجرية تسهم في تحقيق حج آمن ومن غير تصريح.

