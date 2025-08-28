كأس ألمانيا: كاين ينقذ بايرن أمام فريق من الدرجة الثالثة

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : قاد الدولي الإنكليزي هارين كاين فريقه بايرن ميونيخ للتأهل بصعوبة الى الدور الثاني من كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على فايين فيسبادن من الدرجة الثالثة 3 2.

وكاد بايرن يفرّط بتقدمه بهدفين سجلهما كاين (16 من ركلة جزاء) والفرنسي مايكل أوليسيه (51)، بعد أن عادل الفريق المغمور النتيجة في الشوط الثاني عبر التركي فاتح كايا (64 و70). لكن كاين أنقذ الموقف بتسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل (90+4).

وحصل المهاجم الإنكليزي على ركلة جزاء مطلع اللقاء، لكنه أهدرها، منهيا بذلك سلسلة من 31 ركلة جزاء متتالية ناجحة في المباريات الرسمية.

وكانت آخر مرة أخفق فيها تعود إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بمواجهة فرنسا.

لكنّ نجم توتنهام الإنكليزي السابق عوّض عن خطأه، بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل عن الضائع من أصل خمس محتسبة.

وأتاحت هذه الثنائية لكاين برفع رصيده الى 91 هدفا بقميص بايرن في 99 مباراة.