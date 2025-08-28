خولة السويدي: يوم المرأة مناسبة للاحتفاء بإنجازاتها ونجاحاتها

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

قالت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة خولة للفن والثقافة، إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية عزيزة، نحتفي من خلالها بما قدّمته المرأة الإماراتية المعطاء من جهود ملهمة وإنجازات متوالية، جعلت منها قدوةً للأجيال القادمة، ونموذجاً مشرّفاً للمرأة القادرة على المساهمة بفعالية في مسيرة التنمية والتطور. وأضافت سموّها في كلمة لها بيوم المرأة الإماراتية، إن شعار الاحتفال هذا العام «يداً بيد نحتفي بالخمسين» يعكس روح الشراكة والتكامل بين المرأة والرجل في بناء دولة الاتحاد، ويؤكد أن ابنة الإمارات كانت على الدوام ولا تزال شريكاً أصيلاً في الإنجاز، وعنصراً حيوياً في صياغة مستقبل الوطن، مشيرة إلى أن ما حققته المرأة الإماراتية من مكانة مرموقة على المستويين المحلي والدولي لم يكن ليتحقق لولا الدعم الاستثنائي الذي أولته لها القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة والرعاية المتواصلة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست ركائز تمكين المرأة، وأسهمت في تعزيز حضورها في مختلف القطاعات.