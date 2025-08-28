سجون ولاية الخرطوم تشارك في تدشين حملة النظافة وإصحاح البيئة التي إنتظمت ولاية الخرطوم

شاركت قوات السجون ولاية الخرطوم في إنطلاق حملة النظافة وإصحاح البيئة التي إنتظمت ولاية الخرطوم بالتنسيق والتعاون مع حكومة الولاية برعاية الفريق بحري مهندس مستشار / إبراهيم جابر عضو المجلس السيادي وإشراف الأستاذ/ أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم بتشريف د/ كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء الذي دشن الحملة وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الفريق شرطة حقوقي / ياسر عمر أبو زيد مدير عام قوات السجون وقف ميدانيا علي عملية النظافة والإشراف علي القوة والنزلاء المشاركين في الحملة ومتابعة ميدانية من اللواء شرطة حقوقي د/ تاج السر بابكر سر الختم- مدير سجون ولاية الخرطوم ومدير سجن ام درمان رجال، وتأتي هذه الخطوة ضمن برامج المسؤولية المجتمعية لقوات السجون للمساهمة في عودة المواطنين الي ديارهم في بيئة صحية سليمة ،وتعد المشاركة في الفعالية جزء من العمل الإصلاحي للنزيل باعتباره شريك في المجتمع من جانبه أكد مدير سجون الولاية إستعدادهم التام للمشاركة في كل مايسهم في إستقرار الولاية وعودة الحياة الي طبيعتها قبل فترة حرب المليشيا المتمردة التي عملت من خلالها علي تدمير البنيات التحتية للدولة مؤكدا أن القوة والنزلاء يبذلون أقصى جهودهم لتحقيق أهداف هذه الحملات

الجدير بالذكر أن سجون الولاية شاركت في العديد من حملات النظافة التي إنتظمت الولاية وبعض الجامعات وكثير من الطرق الرئيسة بولاية الخرطوم، وقد وجدت هذه المشاركات الشكر والثناء والتقدير من الجميع .