اجتماع مهم بين بنك السودان المركزي والشركة السودانية للموارد المعدنية حول عائدات الذهب ودعم الاقتصاد الوطني

عُقد اليوم اجتماع تنسيقي رفيع المستوى بمقر الشركة السودانية للموارد المعدنية بالخرطوم، جمع ممثلين عن بنك السودان المركزي والشركة، بهدف تعزيز التعاون المشترك للاستفادة القصوى من قطاع التعدين، لاسيما الذهب، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويسهم في زيادة الحصائل بالنقد الأجنبي.

ركز الاجتماع على مناقشة استراتيجيات بنك السودان لتعظيم عائدات صادر الذهب، بهدف توفير موارد مالية تلبي الاحتياجات الاقتصادية وتساعد في استقرار سعر الصرف. وأكد المشاركون على أهمية التنسيق بين المؤسستين لضمان إدارة فعالة لموارد الذهب، الذي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في السودان.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب محمد طاهر عمر، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، عن التزام الشركة الكامل بالتعاون مع البنك المركزي من خلال أجهزتها المنتشرة في المركز والولايات. وأشار إلى أن الانتشار الواسع لكوادر الشركة في مناطق إنتاج الذهب يمثل ركيزة أساسية لضبط عمليات صادر الذهب، وضمان توجيه العائدات لخدمة الاقتصاد الوطني. وأضاف: “نحن ملتزمون بتنفيذ متطلبات البنك المركزي، ونسعى لتعزيز دور الشركة في إدارة هذا القطاع الحيوي بكفاءة وشفافية”.

من جانبه، أكد برعي الصديق، محافظ بنك السودان المركزي، على الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع الشركة السودانية للموارد المعدنية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. وأوضح أن الاستغلال الأمثل لموارد الذهب سيسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار العملة الوطنية.

واتفق الطرفان على وضع إطار عمل مشترك يتضمن إعداد تقارير دورية وتنظيم اجتماعات منتظمة لمتابعة تنفيذ الخطط المشتركة، وتذليل أي عقبات قد تعترض تعظيم الاستفادة من الذهب. كما أكدا على ضرورة تطوير آليات ضبط وتتبع صادر الذهب لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود متواصلة لتعزيز القطاعات الإنتاجية في السودان، حيث يُعتبر الذهب أحد أهم الموارد الاقتصادية التي يعول عليها لدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق نقلة نوعية في إدارة الموارد المعدنية، مما يعزز من قدرة السودان على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

السوداني