انطلاق الجلسات العلمية لمؤتمر «مسؤولية الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس، الجلسات العلمية لمؤتمر مسؤولية الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري، والذي تنظمه جامعة أم القرى خلال الفترة من 25 - 27 أغسطس الحالي، بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء، والمهتمين بالشأن التربوي والفكري.

وناقش المتحدثون في الجلسة الأولى جهود الجامعات السعودية في تعزيز القيم الإنسانية، ومفهوم القيم الإنسانية ودورها في تعزيز الوعي الفكري، ودور البحث العلمي في الجامعات السعودية في تعزيز القيم الإنسانية.

واستعرضت الجلسة الثانية تجارب الجامعات السعودية في تعزيز الوعي الفكري، والدور التكاملي بين الجامعات السعودية لتعزيز الوعي الفكري، وجهود الجامعات السعودية في تعزيز الوعي الفكري خارجيا، وتمكين الشركاء لتبادل الخبرات وتطوير المبادرات لتعزيز القيم والوعي الفكري، وعرض تجارب وقصص نجاح وفرص لبناء شراكات وتوحيد الجهود.

واختتمت الجلسات في يومها الأول، بجلسة عن مسؤولية الجامعات السعودية في تعزيز القيم والوعي الفكري في المجتمع ومؤسساته من خلال الشراكات الاستراتيجية بين الجامعات السعودية والمؤسسات الدينية في تعزيز القيم والوعي الفكري، وتنشيط النشر الإعلامي، ورفع الوعي المجتمعي وتحفيز المشاركة المجتمعية، والتفاعل مع مخرجات المؤتمر ورسائله الإعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ودور الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري بين الأصالة والمعاصرة، والتحديات العالمية والرقمية التي تواجه القيم والوعي الفكري، وإبراز جهود المملكة في تعزيز القيم الإنسانية والوعي الفكري، إضافة إلى إيجاد منصة معرفية وعلمية مستدامة لمشاركة الأبحاث والدراسات المتخصصة في القيم والوعي الفكري، واستشراف مسؤولية الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.