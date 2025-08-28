شكرا لقرائتكم خبر «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل لتعزيز الإنتاجية بالتقنيات الحديثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» والجمعية التعاونية للنحالين بجازان، ورشة عمل بعنوان «طريقة استخدام جهاز صاهر الشمع الشمسي وجهاز طابع شمع الأساس»، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع تربية نحل العسل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» والجمعية التعاونية للنحالين بجازان، ورشة عمل بعنوان «طريقة استخدام جهاز صاهر الشمع الشمسي وجهاز طابع شمع الأساس»، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع تربية نحل العسل. وهدفت الورشة؛ إلى توعية النحالين بكيفية الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة في تحسين جودة العسل وزيادة الكميات المنتجة. تأتي الورشة ضمن البرامج التوعوية والإرشادية التي تسهم في رفع كفاءة النحالين والمزارعين بالمنطقة، بما ينعكس إيجابا على تطوير صناعة العسل الطبيعي، وتحقيق مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.

