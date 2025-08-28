بعد شائعات انفصالهما.. ياسمين رئيس تظهر برفقة زوجها

رد ياسمين رئيس على شائعات انفصالها

ياسمين رئيس وزوجها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا- الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

View this post on Instagram A post shared by Rasheedy Films (@rasheedyfilms)

ياسمين رئيس تؤكد على تواجدها القوي في السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 01:10 مساءً - شهدت الأسابيع الماضية شائعات تؤكد انفصال الفنانة ياسمين رئيس عن زوجها رجل الأعمال أحمد عبد العزيز بعد عام واحد من الاحتفال بزواجهما.تجاهلت ياسمين الرد بشكل رسمي على هذه الشائعات، ومؤخرا خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد "ماما وبابا" ظهرت برفقة زوجها الذي تواجد معها لتهنئتها وتقديم الدعم لها، وحرص الثنائي على التقاط بعض الصور التذكارية معا لتوثيق هذا الحدث.تفاعل الجمهور مع هذه الصور وتمنوا لياسمين حياة سعيدة ومستقرة مع زوجها، وأشادوا بطريقتهما المميزة في التعامل مع هذه الشائعة، حيث رد زوجها رجل الأعمال أحمد عبد العزيز بطريقته الخاصة على أخبار طلاقهما بعد تداولها، ونشر عبر ستوري حسابه على إنستغرام صورة بوستر فيلمها الجديد ليدعمها قبل أيام من العرض الخاص.كانت ياسمين رئيس احتفلت بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد العزيز في مايو 2024، في حفل زفاف بسيط أقيم في قلعة صلاح الدين الأيوبي وسط حضور بسيط اقتصر على الأصدقاء والمقربين منها في الوسط الفني مثل دينا الشربيني وميرهان حسين.وعلى مدار فترة زواجهما حرصت ياسمين رئيس على إبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واكتفت بنشر الصور الرسمية من زفافهما فقط.الجدير بالذكر أنه أقيم العرض الخاص لفيلم "بابا وماما" ليلة أمس، ومن المقرر أن يتم طرحه في عدد من سينمات الوطن العربي بتاريخ 11 سبتمبر."ماما وبابا" من بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن، وتأليف محمد صادق، وإنتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم، وياسر صلاح، وإخراج أحمد القيعي، ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي في العديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.فيلم "ماما وبابا" يؤكد على تواجد ياسمين رئيس القوي في السينما خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تعكف على تصوير دورها فيلم "الست لما" مع الفنان يسرا، والذي تجسد خلال أحداثه شخصية "وفاء"، وهي فتاة شابة متحررة جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية أنيقة، واثقة بنفسها، لكنها تتعرض لتحرش وحشي داخل سيارة أوبر، ما يهزّ عالمها، وتعاني من صدمة نفسية عنيفة.كما تعاقدت ياسمين رئيس على المشاركة في فيلم "هيروشيما" مع الفنان أحمد السقا، والمقرر البدء في تصوير خلال الفترة المقبلة، ويعد من نوعية أفلام الأكشن والغموض؛ حيث يسلط الضوء على خطورة التكنولوجيا عندما تُستخدم بشكل خاطئ، وتأثيرها السلبي على العلاقات الإنسانية، كما يناقش الفيلم فكرة "الفضيحة الرقمية"، وتأثيرها المدمر على المجتمع.فيلم "هيروشيما" بطولة أحمد السقا، دياب، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، جارٍ التعاقد معهم والإعلان عن أسمائهم قبل بدء التصوير، والفيلم من إنتاج أيمن بهجت قمر، وفيلم سكوير أحمد بدوي، ونيوسينشري زيد الكردي.

