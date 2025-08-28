اليوم في فينيسيا السينمائي 2025: عرض الفيلم السعودي هجرة للمخرجة شهد أمين 

هجرة.. رحلة تقودها ثلاث نساء



كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 02:19 مساءً - يشهداليوم الخميس، العرض العالمي الأول للفيلم السعودي "هجرة" للمخرجة شهد أمين، ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ82 بقسم "فينيسيا سبوتلايت – Venezia Spotlight"، في خطوة تُعيد المخرجة إلى المهرجان بعد ست سنوات من مشاركتها الأولى بفيلم سيدة البحر.لم تأتِ فكرة فيلم "هجرة" إلى المخرجة شهد أمين بوصفها قراراً فنياً فقط، بل كنوع من الاستجابة الداخلية، عاشت معها طويلاً في مدينتها الأم جدة. فهي المدينة التي تتواجد بها الوجوه المتعددة واللغات المختلطة، ومن هنا بدأت خيوط الحكاية تتشكل في وجدانها بهدوء إلى أن خرجت للنور.كان واضحاً أن "هجرة" لن يشبه أفلامها السابقة، حسبما صرحت به في لقاء سابق مع "الخليج 365"، التي لطالما نسجت خيوطها في عوالم رمزية أو فنتازية، هذه المرة أرادت أن تعود إلى أرض الواقع إلى السعودية نفسها، لكن من زاوية لم تروَ كثيراً، أرادت أن تحكي عن أولئك الذين جاءوا من بعيد، ولم يرحلوا، عن الحجاج الذين تحولوا إلى جيران، عن المدن التي لم تعد فقط سعودية النمط، بل أصبحت كونية التفاصيل، كل ذلك من خلال رحلة تقودها ثلاث نساء من أجيال متباعدة، على طول الطريق، لا يحملن فقط همّ البحث عن فرد، بل عن إجابة، ما هي الحرية؟ وهل تختلف باختلاف العمر؟ أم باختلاف التجربة؟ أم باختلاف الجغرافيا؟

يمتد الفيلم الدرامي على مدى 115 دقيقة، ويصنف كـ فيلم طريق (Road Movie)، إذ يروي قصة جدة (تجسدها الممثلة خيرية ناظمي – Khairia Nazmi) واثنتين من حفيداتها: جنى (لمار فدان – Lamar Faddan) وسارة، في رحلة من جنوب المملكة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج عام 2001.



تتحول الرحلة إلى مغامرة إنسانية مشحونة بالدراما عندما تختفي الطفلة سارة، لتبدأ الجدة وحفيدتها جنى (12 عامًا) رحلة بحث شاقة عبر شمال المملكة، مرورًا بمدن العُلا (AlUla)، تبوك (Tabuk)، نيوم (Neom) وجدة (Jeddah).

تغدو الرحلة مرآة تعكس التنوع الجغرافي والثقافي للمملكة، واستكشافًا عميقًا لموضوعات الهوية والانتماء والعلاقات العابرة للأجيال بين النساء السعوديات.



عن رؤيتها للعمل، تقول شهد أمين في حوار مع مجلة الخليج 365: "صورنا في مدن ومناطق نائية، لكننا نؤمن بأهمية هذه القصة التي تتناول حكاية نساء سعوديات من أجيال مختلفة في سياق إنساني وتاريخي غني.

كل ذلك في حبكة فيلم طريق يبرز التنوع الثقافي والتاريخي للمملكة ويشهد على أن المملكة كانت ولا تزال مأوى لجميع الناس التي طلبت الأمان في هذه الأرض المقدسة."

طاقم العمل

عودة إلى فينيسيا

على مستوى التمثيل، حمل الفيلم مزيجًا من الخبرة والوجوه الجديدة، إذ تقود البطولة الممثلة خيرية ناظمي (Khairia Nazmi) إلى جانب الفنان نواف الظفيري (Nawaf Al-Dhafiri)، فيما يشهد العمل الانطلاقة الأولى للوجه الجديد لمار فدان (Lamar Faddan) في دور الطفلة جنى، لتشكل حضورًا لافتًا ضمن الحكاية. ويُضاف إلى ذلك الظهور الخاص للفنان براء عالم (Baraa Alem)، الذي يثري التشكيلة بأداء يعكس تنوع الأجيال والخبرات أمام الكاميرا.ويمثل فيلم "هجرة" نتاجًا لطموح إنتاجي يجمع بين المحلي والدولي، إذ جاء ثمرة تعاون بين بيت أمين للإنتاج (Ameen Production House)، والمركز العراقي للأفلام المستقلة (Iraqi Independent Film Center)، وإيدييشن ستوديوز (Eddition Studios)، تحت قيادة المنتج العراقي محمد جبارة الدراجي (Mohamed Al-Daradji) إلى جانب المنتج السعودي فيصل بلطيور (Faisal Baltyour).هذا التعاون أضفى على المشروع روحًا عابرة للحدود، سرعان ما تعززت بحضور أسماء بارزة في المشهد السينمائي العربي مثل محمد حفظي (Mohamed Hefzy / Film Clinic) وأيمن جمال (Ayman Jamal) ومحمد علوي (Mohamed Alawi)، مدعومين بمؤسسات سعودية كبرى من بينها فيلم العُلا (Film AlUla) ونيوم (Neom) وإثراء (Ithra)، إضافة إلى مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (Red Sea International Film Festival).أما على صعيد التوزيع، فقد تولت وكالة CAA (Creative Artists Agency) مهمة التوزيع الدولي، فيما أُوكل التوزيع داخل السعودية إلى CineWaves Films، وتوزيعه في العالم العربي إلى Film Clinic Indie Distribution، وهو ما يضمن للفيلم مسارًا واسعًا نحو جمهور متنوع داخل المنطقة وخارجها.تمثل مشاركة "هجرة" امتداداً للعلاقة التي تربط شهد أمين بـ مهرجان فينيسيا، حيث سبق لها أن عرضت فيلمها الأول "سيدة البحر" ضمن أسبوع النقاد عام 2019، وحصدت جائزة "فيرونا" لأفضل فيلم يعكس روح الإبداع. ويُعد اختيار الفيلم الجديد اعترافاً جديداً بالقوة المتنامية للسينما السعودية، وبالأصوات النسائية الشابة التي تجذب الأنظار على الصعيد العالمي.يذكر أن فيلم "سيدة البحر" تناول قصة فتاة يافعة اسمها حياة في إطار أسطوري، وسط مجتمع تقليدي يفرض قيوداً على النساء، مع معالجة قضايا حقوق المرأة عبر منظور فانتازي جريء، ما مهد الطريق للنجاح الدولي الذي يحققه فيلم "هجرة" اليوم.