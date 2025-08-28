أنغام تبكي في أول تسجيل صوتي بعد محنتها.. أنتوا دعيتوا وربنا استجاب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 08:05 صباحاً - بصوت سيطر عليه دموع الفرحة لتجاوز أزمتها الصحية، قامت الفنانة أنغام بمشاركة أول رسالة لجمهورها بعد تجاوز أزمتها الصحية ورجوعها لبلدها مصر، حيث على مدار الأسابيع الماضية أجرت جراحة في البنكرياس بألمانيا، ومرت بالعديد من اللحظات الحرجة التي لولا فضل الله ثم دعاء المقربين والجمهور لما كانت تنهض من جديد.

أنغام تتوجه بالشكر لله أولاً ثم لكل من ساندها

من خلال حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، شاركت أنغام أول رسالة بصوتها لجمهورها معبرة من خلاله عن احتياجها للحديث مع جمهورها بصوتها، وليس بكتابة رسالة، موجهة جزيل الشكر لكل من دعمها في محنتها، حيث قالت بصوت غلبت عليه الدموع: "صباح الخير، أنا فكرت أكتب ولا أتكلم بصوتي وحسيت إنه أنا محتاجة أتكلم معاكوا بصوتي، وأقولكوا لكل حد وقف جنبي، وكل حد دعالي من قلبه وكل شخص حتى اكتشف أنه بيحبني أو حتى ما كانش بيحبني وقرر بإنسانيته وبحنيته وبقلبه أنه يدعيلي ويدعمني في المحنة اللي أنا عديت بيها بشكركم من كل قلبي من كل قلبي، أنتوا دعيتوا وربنا استجاب ودعاكم كان هو الدواء وهو الإيد اللي بتطبطب وهو الحنية وهو اللي وقفني على رجلي بعد ربنا وبعد الدكاترة ومش عارفة أقول إيه ومش عارفة أتكلم ومش عارفة مابكيش من فرحتي ومن الامتنان ومن الشكر لله وليكم اللي مالي قلبي دلوقتي ووقفني على رجلي"، وأكملت بصوت ممزوج بالدموع: "أنتوا دعيتوا لأنغام يمكن في قلوبكم بس أنتوا دعيتوا كمان لأم اتمنت من ربنا أنها تكمل شوية عشان تكمل حياة مع ولادها وتفرح بيهم وترجع تعيش في وسطيهم تاني. أنا كان كل خوفي كل خوفي إن أنا أسيب أولادي، ماكنتش عايزة حاجة خالص من الدنيا غير بس إن بدعي ربنا أني أرجع لأولادي، نفسي أكمل معهم شوية أنا عديت بمحنة صعبة جداً عليا، وشديدة جداً بس شكرا لله اللي حط في قلوبكم كلكم، زمايلي وصحابي وأصدقائي واخواتي ومحبين بيحبوني لله وجمهور بيحب أنغام اللي بتغني، جمهور كبير قوي وعظيم قوي ونادر الوجود ونادر ما يكون في قلوب بالجمال ده وبالصدق ده وبالحنية دي"، وعبرت أنغام عن ضعفها مكملة: "وأنا عمري يمكن ما كنت بالضعف ده قبل كده بس أنا مش خجلانة أبداً أني أكون ضعيفة قدامكم شوية لأني بحس أني حتة منكم وأن أنتوا أهلي ومش غلط أبداً ولا عيب أنه الإنسان يضعف قدام أهله ويطلب منهم أنهم يستحملوه في وقت ضعفه وأنتو استحملتوني قوي وقفتوني على رجلي بجد بالدعاء وبالمحبة اللي وصلتني على سريري في المستشفى وكل ما كنت بفتح عيني واقرأ كلامكم أو يوصلني كلامكم بأي شكل من الأشكال وحبكم ودعاءكم وأمنياتكم والكلام الحلو والداعم جداً جداً الحنين جداً اللي كان بيتطبطب عليا كنت بصرر أني أفضل من فتح عيني وهو ده كان أكلي وشربي وكان دوايا الحقيقي. ثم توجهت بالشكر قائلة: "ومش هقدر أقفل رسالة دي قبل ما أشكر أستاذ دكتور بروفوسور أيمن أغا العربي الفلسطيني اللي أجرى العملية وكان بعد إيد ربنا إيده هي كانت سبب شفايا الحمد لله. وأشكر أستاذ دكتور محمود مجيدة الدكتور المصري أخويا الرائع اللي ربنا منّ عليا بوجوده، اللي كان متابع حالتي من البداية في مصر، ووأنا في ألمانيا كان طول الوقت متابع حالتي مع دكتور أيمن ثانية بثانية ولحظة بلحظة وأي حد ساعدني أي حد طبطب علي أي حد حرَّك السرير حتى بشكره بشكر ولادي عمر وعبد الرحمن بشكر أمي على دعاها ليا وصحابي وخواتي رندا ويمنى وعادل وكل صحابي اللي كانوا بيدعوا لي وعندي كلام كتير قوي قوي قوي عايزة أقوله مش عارفة أقوله كله بس أكيد أنتوا حاسين وفاهمين وأنا مشتاقة جداً جداً جداً أني أشوفكوا قريب إن شاء الله أشوفكوا قريب وعلى المسرح بإذن الله بإذن الله، نتقابل قريب قوي ونغني ونحتفل وربنا يجعل أيامكوا دايماً بركة وصحة وخير ومتشكرة جداً من كل قلبي مليون شكر وحمد على وجودكم ونعمة حبكم ونعمة دعاءكم ونعمة الصدق اللي خرج من قلوبكم ووصلني ودفَّاني وغطَّاني ودواني وكل حاجة ممكن تتخيلوها أو ما تقدروش تتخيلوها أنتوا كنتوا سبب فيها، سبب كبير في وقفتي على رجلي دلوقتي ووجودي وسط أولادي وعيلتي وأهلي الحمد لله الحمد لله الحمد لله على اللطف الكبير من ربنا اللطيف اللي لطف بيا وقلوبكم اللطيفة اللي لطفت بيا كمان.. ألف شكر شكراً شكراً شكراً ألف شكر.. أنغام".

أنغام تلتقي جمهورها في هذا الموعد

ومن ناحيةٍ أخرى، نفت الفنانة أنغام ما تردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول إلغاء حفلها المنتظر في العاصمة البريطانية لندن، بسبب حاجتها للمزيد من الوقت للتعافي من إجرائها عملية جراحية دقيقة في ألمانيا، لإزالة كيس من البنكرياس، مؤكدة أن الحفل سيُقام في موعده المقرر دون أي تغيير.

ويعد هذا الحفل هو الأول لأنغام بعد تجاوزها أزمتها الصحية الأخيرة، حيث ستلتقي جمهورها مساء الثلاثاء 23 سبتمبر على مسرح رويال ألبرت هول العريق في العاصمة البريطانية لندن، بمصاحبة أوركسترا يقوده المايسترو هاني فرحات.

عودة أنغام إلى مصر بعد فترة من العلاج بألمانيا

أنغام عادت إلى مصر برفقة نجليها عمر وعبد الرحمن الاثنين 25 أغسطس، بعد قضائها 30 يوماً على سرير المرض بأحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا، بعد أن خضعت لعملية جراحية معقدة ودقيقة؛ حيث استأصلت كيسًا حميدًا من البنكرياس، وتكللت العملية بالنجاح، لكنها اضطرت للبقاء تحت الملاحظة الطبية لعدة أسابيع بسبب بعض المضاعفات التي صاحبت الجراحة.

وقد حرصت أنغام خلال فترة علاجها في المستشفى على طمأنة جمهورها ومحبيها، من خلال إرسال رسائل متقطعة عبر المقربين منها خاصة الإعلامي محمود سعد الذي كان حريصاً على الكشف عن تطورات حالة أنغام الصحية بشكل دوري من خلال منشورات عبر الـ فيسبوك أو الظهور ببث مباشر؛ ليتحدث عن التطورات، وكان دائمًا ما يؤكد أن أنغام تتحسن تدريجيًا، وأنها تثق في تجاوز هذه الأزمة بقوة وإصرار.

