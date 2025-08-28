نائب أمير مكة يُباشِر اجتماع تخطيط موسم حج 1447هـ

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم افتتاح حلقة نقاش مهمة في إمارة منطقة مكة المكرمة برعاية سمو الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، حيث قام نائب الأمير سعود بن مشعل بتدشين الحلقة التي تحمل عنوان “التخطيط لموسم حج 1447هـ”. وقد جمعت الحلقة 40 جهة حكومية أمنية وخدمية لمناقشة الاستعدادات لموسم الحج القادم.

وأكد سمو الأمير سعود بن مشعل في كلمته خلال التدشين على أهمية تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء شعائرهم بأمان وسكينة. كما أشار إلى أن اللقاء يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولي اهتماما كبيرا بضيوف الرحمن وتسعى لتوفير كافة سبل الراحة والسهولة لهم.

يأتي هذا اللقاء في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 التنفيذية، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين خدمات الحج والعمرة وضمان راحة الحجاج وسلامتهم خلال أداء مناسكهم. ويعد هذا الحدث جزءا من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المختصة لضمان إنجاح موسم الحج وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.