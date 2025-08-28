شكرا لبحثكم عن خبر الإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - العاصمة عدن | أعلنت النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين، اليوم، تعليق الإضراب الشامل، والبدء بتدشين العام الدراسي الجديد في عموم محافظات الجنوب اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 7 سبتمبر 2025.

وأوضحت النقابة أن قرارها يهدف إلى إتاحة الفرصة للحوار مع الجهات المختصة بشأن تلبية المطالب الحقوقية للتربويين، وفي مقدمتها صرف العلاوات والتسويات لمختلف الفئات، ومعالجة أوضاع موظفي 2011، وإقرار البدلات لمواجهة تكاليف المعيشة.

كما شددت النقابة على ضرورة إيقاف الاستقطاعات غير القانونية وإعادة المبالغ المخصومة، إلى جانب اعتماد هيكل أجور جديد، وصرف الحافز الشهري البالغ 50 ألف ريال لكافة المعلمين أسوة بما هو معمول به في العاصمة عدن.